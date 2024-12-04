Войти
ТАСС

На МКС провели эксперимент по изучению энергетического спектра нейтронов

579
0
0
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

В ходе исследования также анализируют свойства различных материалов, чтобы использовать эти данные для радиационной защиты экипажа в пилотируемых миссиях к Луне и Марсу, рассказал космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

МКС, 3 декабря. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции выполнили научный эксперимент "БТН-Нейтрон-2" по изучению энергетического спектра нейтронов снаружи и внутри станции, передает специальный корреспондет ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"В эксперименте "БТН-Нейтрон-2" изучается энергетический спектр нейтронов и их распределение снаружи и внутри МКС. Благодаря чему можно вычислить потоки нейтронов, приходящих от Солнца, от альбедо атмосферы Земли, и нейтронов, образованных материалами станции под воздействием излучения. Также в эксперименте исследуются радиационно-защитные свойства различных материалов, чтобы в будущем использовать эти данные для радиационной защиты экипажа в пилотируемых миссиях к Луне и Марсу. Аппаратура пришла к нам с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-29", - рассказал Вагнер.

По его словам, в конце прошлой недели космонавты выполнили подготовку к проведению эксперимента. "Совместно с Алексеем Овчининым мы проложили кабели, смонтировали модуль-полку и установили аппаратуру, подключив ее к кабельной сети", - уточнил космонавт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Марс
МКС
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине