На МКС провели эксперимент по изучению энергетического спектра нейтронов

В ходе исследования также анализируют свойства различных материалов, чтобы использовать эти данные для радиационной защиты экипажа в пилотируемых миссиях к Луне и Марсу, рассказал космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

МКС, 3 декабря. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции выполнили научный эксперимент "БТН-Нейтрон-2" по изучению энергетического спектра нейтронов снаружи и внутри станции, передает специальный корреспондет ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"В эксперименте "БТН-Нейтрон-2" изучается энергетический спектр нейтронов и их распределение снаружи и внутри МКС. Благодаря чему можно вычислить потоки нейтронов, приходящих от Солнца, от альбедо атмосферы Земли, и нейтронов, образованных материалами станции под воздействием излучения. Также в эксперименте исследуются радиационно-защитные свойства различных материалов, чтобы в будущем использовать эти данные для радиационной защиты экипажа в пилотируемых миссиях к Луне и Марсу. Аппаратура пришла к нам с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-29", - рассказал Вагнер.

По его словам, в конце прошлой недели космонавты выполнили подготовку к проведению эксперимента. "Совместно с Алексеем Овчининым мы проложили кабели, смонтировали модуль-полку и установили аппаратуру, подключив ее к кабельной сети", - уточнил космонавт.