Депутат Журавлев напомнил, за сколько минут "Орешник" долетит до Лондона

Депутат Журавлев: ракета "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новейшая российская ракета средней дальности "Орешник" способна долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

"На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты "Орешник", которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут", - сказал Журавлев.

По его словам, об этом сроке должны помнить все здравомыслящие британцы, которых их правительство сознательно затягивает в ядерное противостояние, продолжая поставлять оружие Украине и разрешая ей бить дальнобойным оружием по российским объектам.

"В нынешней ситуации я бы рекомендовал всем странам, которые так или иначе имеют отношение к конфликту, проверить свои подземные бункеры, чтобы быть уверенными в том, что они функционируют. Сидя в бункерах, они, возможно, наконец, выберут достойные власти, способные нормально мыслить и строить с Россией конструктивные отношения, а не пытаться диктовать свои условия", - отметил депутат.

Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.