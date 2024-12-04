Как ЗРК «Тор-М2» продемонстрировал свои лучшие качества в Китае

Источник изображения: topwar.ru

Раз в два года в ноябре в Китае проходит один из крупнейших международных авиационно-космических форумов в мире - Airshow China.

В этом году в форуме в китайском Чжухае приняли участие 1022 компании из 47 государств мира. Конечно, свою экспозицию представила и Российская Федерация, в очередной раз ставшая участником этого масштабного международного события в оружейном мире.

На своей «домашней» площадке Китай демонстрировал все возможные достижения оборонно-промышленного комплекса Поднебесной.

На Airshow China-2024 были показаны громкие китайские новинки: например, истребитель-невидимка пятого поколения J-35A, истребитель J-15T и зенитно-ракетный комплекс HQ-19. Кроме всего прочего, гости форума смогли ознакомиться с грузовым отсеком самолета Y-20 и увидеть своими глазами образцы лунного грунта, собранные китайской станцией «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны.

Не «подкачали» и российские предприятия ОПК, представленные на площадке Рособоронэкспорта.

Впервые за пределами России и с большим успехом был продемонстрирован экспортный истребитель Су-57 пятого поколения. Большим вниманием гостей форума пользовались экспозиции Роскосмоса, концерна ВКО «Алмаз-Антей», Объединённой авиастроительной корпорации, ОДК и других российских оборонных холдингов.

Источник изображения: topwar.ru

Как рассказали в пресс-службе Концерна «Алмаз-Антей», его специалисты провели около 100 консультаций для официальных лиц, представителей оборонных предприятий и научного сообщества на площадках Airshow China. Были проведены ряд деловых встреч и переговоров, на которых с партнерами и потенциальными заказчиками обсуждались вопросы сервисного обслуживания поставленной техники.

На форуме Концерн продемонстрировал модели зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», ЗРС С-350Е «Витязь» и зенитного ракетного комплекса «Викинг». Также были представлены системы ПВО малой дальности, включая ЗРК семейства «Тор-М2» производства Ижевского электромеханического завода «Купол».

В холдинге «Алмаз-Антей» отмечают повышенный интерес к продукции «Купола» со стороны партнеров и потенциальных заказчиков. Учитывая накопленный боевой опыт в ходе Специальной военной операции, российские «Торы» не имеют достойных конкурентов среди зарубежных зенитных комплексов малой дальности.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК семейства «Тор-М2» предназначены для круглосуточной противовоздушной обороны военных и гражданских объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, снарядов РСЗО западного производства, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также разных типов БПЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке.

«Торы» – это единственные ЗРК в мире, способные вести боевую работу, находясь в движении. Комплексы отличают простота эксплуатации, эффективность в боевом применении и экономичность в обслуживании. Машина способна преодолевать рвы до метра глубиной и различные инженерные и природные преграды, как летом, так и зимой, независимо от температуры и влажности климата.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК «Тор-М2» - это комплекс 21 века, с целым набором военно-технических инноваций. Обнаружение и перехват целей противника осуществляется при использовании современной системы управления огнём, работающей на алгоритмах искусственного интеллекта.

Система «Тора» самостоятельно проводит распознавание целей, определяет их приоритетность, и может одновременное поразить до четырёх целей, на расстоянии свыше 16 км и на высоте до 12 км. Каждый комплекс вооружен 16-ю зенитными управляемыми ракетами: такой боекомплект позволяет зенитчикам при необходимости самостоятельно отразить целый авианалет противника.

Добавим, что международная выставка в китайском Чжухае стала платформой для налаживания плодотворного сотрудничества с зарубежными партнерами. Представители разных стран проявили активный интерес к российским решениям в сфере противовоздушной обороны, отметив их высокие технологические характеристики и потенциал для совместных разработок.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают организаторы форума, на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2024 были заключены сделки на сумму 285 млрд юаней - это около 40 млрд долларов США. Форум посетили почти 590 тысяч человек.