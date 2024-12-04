США объявили о передаче Украине до середины января сотен тысяч снарядов

В заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отмечается, что Киеву также отправят "тысячи ракет и других важнейших систем"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Вашингтон ожидает, что Киев до середины января 2025 года получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, планируются также дополнительные поставки ракет-перехватчиков. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном в понедельник.

Согласно заявлению, президент США Джо Байден в сентябре "объявил о наращивании военной помощи Украине". "В рамках этих усилий он поручил помощникам в полной мере использовать все имеющиеся финансовые средства на оборону Украины", - констатировал Салливан. Он напомнил, что 2 декабря США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму $725 млн, который включает "значительные объемы артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны".

"Президент приказал Министерству обороны США доставлять продукцию военного назначения на Украину без промедления, чтобы у нее была техника, которая требуется для самообороны. С настоящего момента и до середины января мы доставим дополнительно сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и других важнейших систем", - подчеркивается в документе.

Как добавил Салливан, Байден ранее заявил, что Вашингтон решил передавать в приоритетном порядке Киеву выпускаемые американским военно-промышленным комплексом перехватчики для систем ПВО. По его словам, "в результате этого решения Украина получила дополнительно сотни ракет-перехватчиков, дальнейшие поставки на подходе".

Как отметил Салливан, США "ввели масштабные санкции против российского финансового сектора, последуют новые санкции".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.