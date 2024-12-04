На Украине стали мечтать о танках без башен, но с мангалами

Источник изображения: "Отвага2004"

В социальных сетях появились украинские фантазии на тему упрощенного и удешевленного "мобилизационного" танка. Автор рисунков сделал вывод, что, поскольку боевые машины получают массивные мангалы, которые осложняют вращение башен, то, возможно, стоит от них отказаться вообще.

Источник изображения: "Отвага2004"

Создается впечатление, что источником вдохновения стала советская самоходная установка СУ-122-54 на базе Т-54А, которая выпускала малой серией в 50-е годы. Она была вооружена 122-мм нарезной пушкой Д-49, имела горизонтальные углы наведения орудия в 16 градусов, возвышения - +16 градусов, склонения - 4.

Пулеметное вооружение представлено двумя - спаренным и зенитным 14,5-мм пулеметами КПВТ. Боекомплект составлял 35 снарядов к орудию и 600 выстрелов к пулеметам. Мощность двигателя - 520 л. с. Скорость по шоссе - 48 км/ч. Экипаж - пять человек. Масса - более 36000 кг.

Источник изображения: "Отвага2004"

Конечно, подобие этого "безбашенного танка" на Украине невозможно реализовать - нет мощностей, комплектующих, квалифицированных специалистов. Если только идеей проникнутся зарубежные спонсоры. Но это очень маловероятно.

Лев Романов

Иллюстрации: "Отвага2004"