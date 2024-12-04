Стармер впервые упомянул переговоры в контексте окончания конфликта на Украине

При этом, по мнению британского премьера, для завершения боевых действий необходимо продолжать вооружать Киев

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил, что для прекращения конфликта на Украине нужны мирные переговоры, для чего, по его словам, Лондон должен продолжать вооружать Киев. Об этом глава британского кабмина заявил, выступая на традиционном банкете, который ежегодно организует лорд-мэр Сити.

"Мы обязаны продолжать поддерживать Украину и делать все, что потребуется, чтобы поддержать ее самооборону так долго, сколько потребуется. Чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию для переговоров, чтобы они обеспечили справедливый и долгосрочный мир на ее условиях, которые будут гарантировать ее безопасность, независимость и свободу выбирать собственное будущее", - сказал глава британского правительства.

Редактор по международной политике телеканала Sky News Доминик Уогхорн, комментируя речь Стармера, назвал "значительным изменением со стороны премьер-министра" упоминание им возможности дипломатического решения конфликта на Украине. Уогхорн заметил, что еще в ноябре британский премьер в совместном заявлении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном не упоминал переговоры.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.