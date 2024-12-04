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Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей F-35

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Фото: Marco Garcia / Reuters
Фото: Marco Garcia / Reuters.

Пентагон подписал контракт c Raytheon Technologies на ремонт двигателей F-35

Министерство обороны США заключило контракт c корпорацией Raytheon Technologies объемом 1,3 миллиарда долларов на ремонт и обслуживание двигателей от истребителей пятого поколения F-35, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Как указали в ведомстве, компания, подписавшая соглашение, должна организовать обслуживание и ремонт двигателей истребителей F-35 Lightning II, стоящих на вооружении США и других стран.

«Корпорация Raytheon Technologies, Pratt and Whitney Military Engines получает изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 307 миллионов долларов», — подчеркнули в Пентагоне.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, которые сделали их дорогими и неэффективными.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Pratt&Whitney
Raytheon
Персоны
Илон Маск
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