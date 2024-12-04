Al Mayadeen: глубинное государство пытается развязать войну между Россией и НАТО

Военная команда "глубинного государства", использующая Демократическую партию в качестве прикрытия, пытается развязать полномасштабную войну с Россией, пишет Al Mayadeen. По мнению автора, "злонамеренные" силы пытаются помешать Трампу мирно урегулировать конфликт.

Джамаль Ваким (جمال واكيم) — профессор истории международных отношений в Ливанском университете.

Команда Трампа считает, что вероятность того, что Путин нанесет ядерный удар по Украине, если НАТО продолжит провоцировать Россию, очень высока.

С сегодняшнего дня все внимание приковано к происходящему внутри Соединенных Штатов, особенно к столкновению, которое, как ожидается, произойдет между администрацией избранного президента Дональда Трампа и военной командой "глубинного государства".

По мнению сторонников избранного президента, "крупные и злонамеренные силы" добиваются максимальной эскалации украинского конфликта — и потенциально Третьей мировой войны — до того, как Трамп вступит в должность 20 января, чтобы помешать его усилиям по мирному урегулированию.

Сторонники Трампа считают, что большая группа, состоящая из аналитических центров, глобалистов и бюрократов, делает все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между Соединенными Штатами, Евросоюзом и Россией, ведущий к открытой и тотальной войне между Западом, с одной стороны, и Россией и ее союзниками — с другой.

Трамп смог высвободить Республиканскую партию из цепкой хватки военной команды "глубинного государства", которая использовала Демократическую партию в качестве прикрытия для реализации своих гнусных проектов, что противоречит антивоенной истории демократов в 1960-х и 1970-х годах.

Сторонники Трампа считают, что команда неоконсерваторов, включая сенаторов Линдси Грэма* и Митта Ромни, стремится к эскалации конфликтов и планирует "ликвидировать" всех, кто выступает против них, ссылаясь на два покушения, которым подвергся Трамп за время избирательной кампании.

Команда Трампа обвиняет "глубинное государство" в разжигании украинского кризиса, приводя доказательства того, что международные аналитические центры, финансируемые американской олигархией, принимали непосредственное участие в осуществлении Евромайдана в 2014 году и отправке оружия и "советников" НАТО [на Украину] при администрации Барака Обамы. Кроме того, Линдси Грэм*, Джон Маккейн и Атлантический совет принимали активные попытки включить Украину в ЕС и НАТО. Все вышеперечисленное вынудило Россию начать специальную военную операцию (СВО).

Сторонники Трампа считают, что в январе 2022 года "глубинному государству" или "истеблишменту", как они его называют, понадобился новый глобальный кризис для создания паники в обществе, чтобы отвести внимание общественности от экономического кризиса на Западе, который проявился в виде высокой инфляции. Они прибегли к традиционному решению — развязали глобальный конфликт, как это произошло после Великой депрессии 1929 года.

В сентябре 2022 года, после того как НАТО наводнило Украину оружием и иностранными "наемниками", ожидалось, что Россия примет стратегию "войны на истощение", усилив атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чем она недавно и занялась. Украину ждет самая сложная зима — она потеряла 85% своей электросети, поскольку российские войска шаг за шагом продвигаются на восточном и южном фронтах.

Российские войска берут под контроль все новые опорные пункты, а численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) неуклонно сокращается. Украина проигрывает на всех фронтах, что грозит ей полным поражением уже в следующем году.

Трамп заявил, что займется урегулированием украинского кризиса, как только вернется в Белый дом не потому, что любит Путина, как утверждают его американские и европейские оппоненты, а потому, что он точно знает, что победа России в ближайшие месяцы становится все более вероятной. Глобалисты пытаются саботировать усилия Трампа до того, как он придет к власти, усиливая эскалацию конфликта на Украине.

В статье "Глобалисты пытаются превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну перед выборами в США", было высказано мнение о том, что "глубинное государство" и его европейские союзники попытаются превратить прокси-войну против России в Третью мировую войну, если почувствуют, что американская и западная общественность начинает склоняться в сторону Москвы.

"Прокси (то есть Украина) должна сделать все, чтобы спровоцировать Россию. Москва, в свою очередь, должна использовать тактику или оружие, которые подвергнут угрозе огромное количество мирных граждан, что потребует более активного участия НАТО и, возможно, даже вмешательства ООН", — говорится в статье.

Разрешение на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России может стать тем самым фактором, которым может воспользоваться "глубинное государство". Удары ВСУ по территории России приведут к ответным ударам по крупным городам на западе Украины, где проживает большая часть населения страны. Однако президент России Владимир Путин не горит желанием наносить удары по крупным городам или гражданскому населению Украины.

Наступление ВСУ в Курской области и призыв к нанесению ракетных ударов по России произошли в одно и то же время — это не совпадение, а заранее подготовленный план по эскалации конфликта на Украине и его превращению в глобальную конфронтацию. Трамп считает, что урегулировать украинский кризис несложно и все, что для этого нужно, — это немного дипломатии, а также дать Украине понять, что ей никогда не удастся вернуть Донбасс и/или Крым.

Итак, после убедительной победы Трампа на президентских выборах в США администрация Байдена решила дать Украине "зеленый свет" на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

Сообщается, что это решение было принято, чтобы "защитить" конфликт на Украине от Трампа и не допустить его быстрого урегулирования. В ответ Россия запустила баллистическую ракету средней дальности "Орешник", способную нести ядерную боеголовку, по Днепропетровску. "Орешник" нес шесть боеголовок с шестью кассетными боеприпасами, каждый из которых поразил цель.

Стоит отметить, что удар был нанесен после того, как Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, позволяющую наносить ядерный удар по неядерной стране — в случае, если это государство совершает агрессию против России с участием или при поддержке ядерного государства.

Это противоречит заявлениям международных аналитических центров, поддерживаемых неоконсерваторами, таким как Атлантический совет, которые утверждают, что "красные линии" Путина — это ерунда, и что он никогда не применит ядерное оружие.

Напротив, команда Трампа считает, что вероятность того, что Путин нанесет ядерный удар по Украине, если НАТО продолжит провоцировать Россию, очень высока.

Они утверждают, что если конфликт дойдет до точки невозврата, то у Путина не останется иного выбора, кроме как вынудить Трампа ввязаться [в конфликт на Украине] против его воли, что будет иметь катастрофические последствия для его администрации и западного мира в целом.

По словам сторонников нового республиканца, Путин достаточно умен, чтобы начать переговоры с США после вступления Дональда Трампа в должность, поэтому они опасаются, что неоконсерваторы будут настаивать на глобальной войне против России до того, как Трамп переступит порог Белого дома.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов