Минобороны подготовило свыше 300 тысяч контрактников для СВО в 2024 году

Более 300 тысяч контрактников СВО прошли подготовку в составе резервных полков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных сил России Иван Бувальцев.

"Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих", — рассказал он в статье газеты "Красная звезда", посвященной итогам боевой подготовки ВС России в 2024 году.

Кроме того, в материале газеты, вышедшей в понедельник, Бувальцев отметил, что боевая подготовка военнослужащих в новом году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.

"В интересах группировок войск используются 74 участка местности, на которых оборудовано более 2300 учебных мест, позволяющих качественно проводить любые мероприятия боевой подготовки военнослужащих", — сообщил начальник ГУБП.