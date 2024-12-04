Pikne на обочине: российские военные пристально следят за учениями НАТО в Эстонии

В ответ на западные маневры береговые ракетные комплексы «Бастион» отработали тактику применения оружия на побережье Финского залива

Вооруженные силы России пристально следят за учениями других стран у своих границ, и начавшиеся 2 декабря маневры НАТО Pikne («Молния») в Эстонии, — не исключение, рассказали опрошенные «Известиям» военные эксперты. По их словам, наши военнослужащие отслеживают действия, которые отрабатывают оппоненты, что не только помогает понять замыслы и сценарии их возможной реализации, но и избежать любых неожиданностей. На фоне натовских учений Балтийский флот вывел на полигоны береговые ракетные комплексы «Бастион», способные поражать как морские, так и наземные цели.

«Бастионы» вышли на учения

В понедельник, 2 декабря расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели плановую тренировку по развертыванию боевой техники. Они вышли из мест постоянной дислокации, совершили марши и заняли позиции на побережье Финского залива, заявили в пресс-службе Балтийского флота.

По сообщению Балтфлота, во время учений экипажи сдали нормативы по подготовке и совершению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, маскировке и защите от диверсионных сил противника.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всего к мероприятию было привлечено порядка 50 военнослужащих и около десяти единиц автомобильной и специальной техники, отметили в пресс-службе.

Ранее экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Град», «Советск» и «Наро-Фоминск» Балтфлота провели учения по нанесению группового удара крылатыми ракетами «Калибр» по береговым объектам условного противника — они произвели электронные запуски непосредственно из пункта базирования.

Тогда же береговые ракетные комплексы «Бастион» в рамках боевого дежурства на побережье Калининградской области отработали уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море, выполнив электронные ракетные пуски.

Вооруженные силы РФ внимательно следят за всеми учениями НАТО, особенно если они проходят у наших границ — знают, когда они начинаются, что на них будут отрабатывать, не теряют бдительности и во время их проведения, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Мы смотрим на действия, которые там отрабатываются, просчитываем варианты развития событий — в общем, держим ухо востро и делаем выводы, — отметил Виктор Литовкин. — Это помогает понять замыслы и сценарии их реализации. Мы готовы к любым неожиданностям.

За всеми передвижениями войск НАТО ведет наблюдение наша разведка, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— У нас есть спутниковая группировка, — отметил он. — Например, есть морская система разведки и целеуказания, которая отслеживает всё, что происходит в акватории мирового океана. В том числе и в морях, рядом с нашим побережьем. Спутниковая разведка также фиксирует все передвижения на суше. Есть РЛС, которые стерегут наши западные рубежи. Всё это позволит собрать необходимую информацию о маневрах войск НАТО и избежать провокаций.

По мнению Виктора Литовкина, учения в Эстонии — это во многом попытка запугать Россию.

Фото: REUTERS/Anne Kauranen Источник изображения: iz.ru

— В НАТО перестали скрывать цели своего альянса, — напомнил эксперт. — Устами главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра они заявили, что их союз прекращает быть оборонительным и теперь будет ставить во главу угла наступательные действия. Это не новость для нас, конечно. На них никто никогда не нападал и даже не собирался это делать. Это страны НАТО бомбили Югославию, вели операции в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане и даже побывали в Сомали. Теперь они демонстрируют свою сущность в Эстонии. Оттуда они угрожают Новгородской, Псковской, Ленинградской областям. Еще одна стратегическая цель для них — перекрыть Финский залив, блокировав там наш флот. Не зря же на днях в Эстонию пришли корабли альянса. Часть из них в рамках учений наверняка будет отрабатывать морской компонент таких действий.

Армии североатлантического альянса, конечно, рассчитывают на внезапность своих действий на наших западных рубежах, считает Алексей Леонков.

— После таких учений они «забывают» часть военной техники на складах в Прибалтике, видимо, рассчитывая, что в случае необходимости ее смогут завести и пустить в бой «отпускники», прибывшие на место туристами в штатском, — напомнил Алексей Леонков. — Но мы к этому готовы. Все координаты таких складов записаны. Были предприняты и более серьезные меры. Например, создан Ленинградский военный округ, ракетные комплексы которого простреливают всю Прибалтику. Балтфлот в случае угрозы задействует все свои средства — в том числе и многочисленные малые ракетные корабли с «Калибрами». Еще есть ВКС — наши самолеты не останутся в стороне.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, штабные игры НАТО показали, что Сувалкский коридор, разделяющий Калининградскую область и Белоруссию, а значит и Прибалтику, они не удержат.

— Бои в Прибалтике нужны НАТО, чтобы выиграть время для сосредоточения сил в Восточной Европе, — отметил он.

Учения НАТО Pikne в Эстонии

На учениях Pikne силы НАТО собираются отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил. В первую неделю армейские подразделения сосредоточатся на отработке таких маневров в регионах северо-восточной Эстонии, граничащих с Россией. На этом этапе подразделения вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию.

Затем на полигоне Сиргала будут организованы боевые стрельбы, в том числе из тяжелой боевой техники. В них примут участие около двух тысяч военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. Будет задействована и дислоцированная в Эстонии многонациональная боевая группа НАТО, в составе которой есть и военнослужащие из Исландии.

В рамках Pikne ВВС стран НАТО 2–8 декабря проведут тренировочные полеты истребителей и транспортных самолетов в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малой высоте.

К сухопутным силам и ВВС присоединятся корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Один из них примет непосредственное участие в учениях.

Учения Pikne — часть программы НАТО Brilliant Eagle, которая фокусируется на возможностях развертывания и сотрудничества стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой