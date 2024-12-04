Были на хранении из-за нехватки средств: Турция приобретает британские военно-транспортные самолёты C-130J

Источник изображения: topwar.ru

Турция значительно расширила зону своих геополитических интересов, которые в настоящее время охватывают не только Ближний Восток и Кавказ, но и Центральную Азию и различные районы Африки. Рост связей со странами этих регионов приводит к увеличению транспортировки военных грузов – как в рамках коммерческих контрактов, так и в виду военно-политического сотрудничества.

Для этого Анкара активно использует свой воздушный флот. Как указывается в издании Flug Revue, на вооружении ВВС оценочно состоят 17 C-130B/E Hercules, 10 A400M, последние оставшиеся в строю C-160 Transall и один CN235 Airbus (CASA). Имея сравнительно большой флот ВТС, Турция в последнее время изыскивала способы его пополнения.

Так, обсуждалась возможность приобретения 6 самолетов A400M, запланированных для ВВС Испании и ещё не построенных, если взамен Мадрид закупит турецкий учебно–тренировочный самолет Hürjet.

Источник изображения: topwar.ru

В итоге в качестве поставщика самолётов выступит Британия.

Турция покупает у британцев 12 подержанных Super Hercules, снятых с вооружения Королевских ВВС из-за финансовых проблем

- говорится в издании.

Всего на вооружении британской авиации состояло 15 C-130J, которые около года назад были списаны (из-за хронической нехватки средств в военном бюджете) и размещены на хранение в Кембридже. Поскольку машины в основном находятся в хорошем состоянии, Лондон надеялся найти на них покупателя, но особого успеха не добился. Похоже, что сейчас ситуация изменилась и для дюжины из них нашёлся новый хозяин в лице Турции.

Британские C-130J являются подержанными, но довольно привлекательными машинами, так как на их счету сравнительно мало часов налёта. Они предназначены для дополнения, а не замены существующего турецкого флота

- отмечается в издании.