Правительство РФ одобрило проект соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве

Москва. 2 декабря. ИНТЕФРАКС - Правительство России одобрило представленный Минобороны России, согласованный с МИД РФ и другими заинтересованными ведомствами проект межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Минобороны России поручено провести с участием МИД РФ переговоры с никарагуанской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства Российской Федерации.

Согласно проекту, цель соглашения - развитие долгосрочного военного сотрудничества между двумя странами. В числе направлений сотрудничества: обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере; координация усилий по совместному противодействию вызовам и угрозам глобальной и региональной безопасности и стабильности; взаимодействие в рамках международных организаций и форумов по ключевым проблемам международной безопасности и стабильности; обмен опытом и информацией по вопросам реализации национальных военных доктрин и др.

В целях координации сотрудничества предполагается создание совместной рабочей группы.