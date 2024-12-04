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ТАСС

ANSA: Киев запросил у Запада $120 млрд на войну в 2025 году

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Это гораздо больше, чем $40 млрд, о которых была достигнута договоренность на саммите НАТО в Вашингтоне, отмечает агентство

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Украина указала своим западным союзникам, что на продолжение военных действий в 2025 году ей нужны не менее $120 млрд. Как сообщил информированный военный источник в НАТО агентству ANSA, это гораздо больше, чем $40 млрд, о которых была достигнута договоренность на саммите альянса в Вашингтоне.

По его словам, которые приводит агентство, этот вопрос могут затронуть на ближайшем заседании Совета Украина - НАТО, которое состоится во вторник в Брюсселе с участием украинского министра иностранных дел. Источник также указал, что пока неясно, учитывает ли Киев $50 млрд, которые договорились выделить страны Группы семи за счет доходов от замороженных российских активов.

Он также обратил внимание, что никакого официального приглашения в НАТО Украине в ближайшие дни официально не поступит, поскольку главы МИД не могут рекомендовать это до того, как будет принято решение на уровне глав государств и правительств. "Обсуждения пока ведутся, и решения пока нет", - сказал источник ANSA.

Он сообщил, что вопрос о направлении войск на Украину внутри НАТО не обсуждается, но над этим задумываются в отдельных европейских столицах, не указав, в каких. По его словам, это делается в целях "планирования", поскольку все знают, что будет достигнуто соглашение о прекращении огня, но в обмен на гарантии безопасности Киеву. "И это может принять форму присутствия войск на земле, и скорее всего это будут европейцы", - приводит слова источника агентство.

Ранее возможность отправки европейских военных на Украину не исключила новый верховный представитель по иностранным делам и политики безопасности ЕС экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она, в частности, говорила о некой миссии по наблюдению за соблюдением прекращения огня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу насчет этого вопроса, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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