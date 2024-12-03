Выкуплены и отремонтированы: Бельгия передаст ВСУ вездеходы Bv-206

Источник изображения: topwar.ru

Бельгия планирует к концу года передать ВСУ несколько десятков вездеходов Bv-206, специально разработанных для передвижения по труднопроходимой местности.

Это особенно маневренные и мобильные гусеничные машины, которые были выкуплены на международном рынке подержанной техники и полностью отремонтированы бельгийской компанией John Cockerill [производитель оружия]

- говорится в местном издании VRT NWS.

Как указывается, теперь они готовы к отправке на Украину, где в основном будут использоваться для эвакуации раненых солдат с передовой [хотя это не бронированная техника]. ВСУ уже обладают такими машинами [в октябре 2023 года ФРГ поставила 73 экземпляра] и попросили своих «союзников» предоставить побольше вездеходов этой модели. Оплата за технику осуществляется бельгийским правительством за счёт средств из пакета помощи, обещанного в марте.

Источник изображения: topwar.ru

John Cockerill в ходе восстановления Bv-206 устанавливает новый двигатель Mercedes, полностью обновляет систему рулевого управления и размещает простую систему для подрамника.

Всё намеренно сделано очень простым и надёжным по просьбе самой Украины. Таким образом, с этой техникой сможет работать каждый

- пояснили в компании.

Благодаря двухзвенной сцепке и особенно широким гусеницам, Bv-206 может легко передвигаться практически по любой местности.

Будь то глубокий снег, грязь, болота, крутые склоны или даже мелководье, Bv-206 проходит везде. Поистине, уникальная техника

- заявляет подрядчик.

Источник изображения: topwar.ru

Модульная конструкция позволяет адаптировать машину к решению различных задач, от транспортировки войск и МТО до ведения разведки и эвакуации.

Bv-206 не только чрезвычайно мобилен, но и чрезвычайно надежен. Он устойчив к экстремальным температурам, ударам и вибрации

- отметили в компании.

Bv-206 имеет длину 6,36 м, ширину 2,3 м и высоту 2,43 м. В базовой комплектации он может перевозить до 10 чел. или груз весом 1,37 т при своей массе 7,3 т. Вездеход оснащён 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и может развивать максимальную скорость 52 км/ч на дорогах и 4 км/ч в воде. Дальность хода составляет 330 км.

Всего было произведено более 11 тыс. единиц Bv-206; в настоящее время он используется более чем в 37 странах мира для выполнения различных военных и гражданских задач.