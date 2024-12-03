Выкуплены и отремонтированы: Бельгия передаст ВСУ вездеходы Bv-206

Источник изображения: topwar.ru
Бельгия планирует к концу года передать ВСУ несколько десятков вездеходов Bv-206, специально разработанных для передвижения по труднопроходимой местности.
- говорится в местном издании VRT NWS.
Как указывается, теперь они готовы к отправке на Украину, где в основном будут использоваться для эвакуации раненых солдат с передовой [хотя это не бронированная техника]. ВСУ уже обладают такими машинами [в октябре 2023 года ФРГ поставила 73 экземпляра] и попросили своих «союзников» предоставить побольше вездеходов этой модели. Оплата за технику осуществляется бельгийским правительством за счёт средств из пакета помощи, обещанного в марте.
Источник изображения: topwar.ru
John Cockerill в ходе восстановления Bv-206 устанавливает новый двигатель Mercedes, полностью обновляет систему рулевого управления и размещает простую систему для подрамника.
- пояснили в компании.
Благодаря двухзвенной сцепке и особенно широким гусеницам, Bv-206 может легко передвигаться практически по любой местности.
- заявляет подрядчик.
Источник изображения: topwar.ru
Модульная конструкция позволяет адаптировать машину к решению различных задач, от транспортировки войск и МТО до ведения разведки и эвакуации.
- отметили в компании.
Bv-206 имеет длину 6,36 м, ширину 2,3 м и высоту 2,43 м. В базовой комплектации он может перевозить до 10 чел. или груз весом 1,37 т при своей массе 7,3 т. Вездеход оснащён 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и может развивать максимальную скорость 52 км/ч на дорогах и 4 км/ч в воде. Дальность хода составляет 330 км.
Всего было произведено более 11 тыс. единиц Bv-206; в настоящее время он используется более чем в 37 странах мира для выполнения различных военных и гражданских задач.