Подписан закон о льготах для организаций в сфере радиоэлектронной промышленности

Федеральным законом для российских организаций, включённых в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, начиная с налогового периода включения в указанный реестр в 2025–2027 годах налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 8%, сообщает Kremlin.ru.

Налоговая ставка по соответствующему налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, устанавливается в размере 0%.

Напомним, основная ставка налога на прибыль (для компаний без льгот) составит с 2025 года 25%.