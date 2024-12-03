Российские специалисты продвигаются в области EUV-литографии

Российские ученые делают успехи в EUV-литографии

Ученые из российского университета МЭИ объявили о создании нового источника излучения, предназначенного для применения в оборудовании EUV-литографии. В сравнении с существующими отечественными решениями он отличается повышенным КПД за счет добавления лития к гелиевому плазменному заряду.

Пока источник существует в виде экспериментального образца, но проведенные масштабные исследования доказали, что дополнение гелиевого плазменного разряда литием позволит создавать стационарные источники, востребованные в EUV-литографии. В будущем разработанный в МЭИ источник обеспечит массовый выпуск чипов и однокристальных систем по более тонким технологическим процессам, что заметно снизит их размеры, а также повысит быстродействие и улучшит энергоэффективность. На текущий момент создан прототип перспективной разработки и ведутся работы по созданию передовых российских литографов на основе данного источника излучения.

Макс Антонов