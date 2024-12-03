AP: США направят Украине оружие на $725 млн

Пакет помощи включает противопехотные мины

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американская администрация готовится направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, включающий противопехотные мины. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, пакет военной помощи также будет включать системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Американские чиновники, пообщавшиеся с агентством, не уточнили, будут ли включены в пакет тактические баллистические ракеты ATACMS.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.