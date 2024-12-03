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Военное обозрение

Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине

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Флаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Пока весь мир гадает, какое же предложение новая администрация США сделает России и Украине для завершения конфликта, польский Центр восточных исследований OSW представил так называемый «План Келлога».

По мнению польских аналитиков, составленный назначенным специальным посланником США по Украине отставным генералом Китом Келлогом в апреле этого года план наиболее точно отражает то предложение, на основе которого Дональд Трамп будет пытаться урегулировать конфликт. Итак, план содержит следующие пункты:

1. Запад прекращает изоляцию России, восстанавливает дипломатические отношения с Москвой и больше не «демонизирует» российского президента Владимира Путина.

2. Мирные переговоры: США оказывают давление на Россию и Украину, добиваясь прекращения огня и начала диалога.

3. России предлагаются следующие стимулы для установления мира: членство Украины в НАТО откладывается на 10 лет, России позволяется сохранить за собой удерживаемые территории, производится постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США, но только если мирные соглашения будут приемлемы для Украины.

4. Украина в свою очередь получает двусторонние гарантии безопасности и продолжение военной помощи, Киев не обязан официально признавать контроль России над своими территориями, но должен воздержаться от изменения установленных границ силой. Если власти Украины откажутся от переговоров, то оказать на них давление прекращением военной помощи.

Вот такой вот план придумал отставной генерал. Возможно, что это не полный вариант, но большая вероятность, что именно его американцы будут использовать как базовый, выйдя с ним на переговоры. А дальше работа дипломатов, потому что Россию вариант с такой Украиной не утраивает. Это будет не мир, а очередное перемирие или «Минские соглашения».


Источник изображения: topwar.ru

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Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
1 комментарий
№1
03.12.2024 02:02
Украинская стратегия  в том, чтобы дать время на создание ЯО коль Зеленский на встрече с Шольцем послал Россию на 3 буквы .
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