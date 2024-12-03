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ТАСС

ФРГ поставит Киеву Patriot и зенитки Gepard

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Пусковая установка Patriot
Пусковая установка Patriot.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что в 2025 году Украине передадут новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Германия поставит Киеву уже в декабре пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, в 2025 году - новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что к уже объявленной поставке в декабре двух систем ПВО IRIS-T "добавятся пусковые установки Patriot и новые СЗУ Gepard". "И в следующем, 2025-м, году мы поставим новые системы ПВО, гаубицы, ударные и разведывательные дроны, артиллерийские снаряды, а также шесть вертолетов Sea King с вооружением", - сказал канцлер.

Ранее Шольц впервые за последние 2,5 года прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он написал в X (ранее Twitter), что сообщит Зеленскому о планах Берлина поставить в декабре Украине вооружений на 650 млн евро. Однако речь идет о пакете, который был объявлен еще в октябре. В Минобороны уточнили, что еще в текущем году германская сторона намерена передать Киеву две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА, стрелковое оружие.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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