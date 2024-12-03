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Интерфакс-АВН

Израиль возводит военные базы в центральной части сектора Газа - СМИ

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Наземная операция Израиля внутри сектора Газа 5 ноября 2023 года
Наземная операция Израиля внутри сектора Газа 5 ноября 2023 года.
Источник изображения: © Israel Defense Forces via AP

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Израиль ведет интенсивное строительство военных баз в Газе в районе коридора "Нецарим", который разделяет сектор на северную и южную зоны, сообщает в понедельник The New York Times.

"Согласно заявлениям израильских официальных лиц и данным спутниковых снимков, военные Израиля в последние месяцы расширяют присутствие в центральной части Газы, укрепляют военные базы и разрушают постройки палестинцев. Этот шаг заставляет предполагать, что военные готовятся установить долгосрочный контроль над зоной", - информирует газета.

По подсчетам издания, с 3 сентября по 21 ноября израильские военные уничтожили вдоль основной дороги в коридоре "Нецарим" не менее 620 построек для создания буферной зоны. Кроме того, спутниковые снимки показывают, что Израиль располагает тут не менее чем 19 крупными базами и десятками небольших. При этом 12 баз построили или расширили с начала сентября. Многие базы построены с использованием бетона, огорожены стенами, на их территории находятся казармы и места для транспорта. Часто базы окружены рвами, насыпями и другими препятствиями.

Ранее подполковник Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что израильские военные расширили подконтрольную им зону в центральной части сектора для упрощения доступа в него военных. Он пояснил, что речь идет лишь о практических потребностях. "Все, что тут построено, можно убрать за день", - отметил он.

В то же время министр в израильском правительстве Ави Дихтер заявлял, что "Израиль останется в Газе на долгое время".

The New York Times напоминает, что израильские военные начали действовать в коридоре "Нецарим" в конце 2023 года вскоре после начала сухопутной операции в анклаве. Ранее израильские военные предпочитали не удерживать занятые территории сектора, но их активность в коридоре демонстрирует теперь иную тенденцию. Вместе с тем израильское командование обещало сохранить за собой контроль над ситуацией в сфере безопасности в секторе Газа и после конца там боевых действий, но избегало подробностей на этот счет.

В свою очередь США высказывались против возможности установления Израилем долгосрочного контроля над Газой, добавляет издание.

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Израиль
США
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