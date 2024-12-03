«ЦСКА» дважды за 4 дня сыграл с казанским «Рубином»

Расписание главных российских футбольных турниров позволило «ЦСКА» провести два домашних матчах на «ВЕБ Арене» против одного соперника. Посреди недели «Армейцы» встречались с «Рубином» в Кубке России, а на выходных противостояли казанскому коллективу в рамках РПЛ. Совершать пари на оба этих крупных соревнования можно и со своего мобильного устройства в удобном сервисе. Бесплатно скачать приложение pari для IOS поможет портал ODDS.

Первая встреча с «Рубином» в рамках ответного матча ¼ финала Кубка России Пути РПЛ состоялась 26 ноября. В этом поединке «ЦСКА» показал себя во всей красе – голы Келлвена, Аббосбека Файзуллаева и Тамерлана Мусаева в первом тайме обеспечили «Армейцам» итоговую победу со счетом 3:0 и выход в полуфинал турнира. На этой стадии «красно-синие» встретятся со столичным «Динамо».

А вот матч чемпионата сложился для «ЦСКА» не так успешно. Под занавес первого тайма гости из Казани вышли вперед, а после перерыва вовсе обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. Лишь два точных удара защитника Матвея Лукина, второй из них был нанесен на последних секундах встречи, позволили уйти от домашнего поражения. Как итог – результативная ничья со счетом 2:2.