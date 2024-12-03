Завершены испытания космического комплекса с тремя метеоспутниками "Метеор-М"

В состав комплекса входят спутники №2-2, №2-3 и №2-4, уточнили в Роскосмосе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Летные испытания космического комплекса "Метеор-3М", в состав которого входят три гидрометеорологических спутника "Метеор-М", завершились. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Государственная комиссия приняла решение о завершении летных испытаний и рекомендовала принять космический комплекс "Метеор-3М" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-4 производства Корпорации "ВНИИЭМ" в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в состав комплекса сейчас входят спутники "Метеор-М" №2-2, №2-3 и №2-4 - первый из них был запущен в 2019 году, а еще два - в 2023 и 2024 годах. "Для обновления и поддержания орбитальной группировки Корпорация "ВНИИЭМ" выполняет контракт по изготовлению и поставке космических аппаратов "Метеор-М" № 2-5 и № 2-6", - добавили в госкорпорации.

Аппараты "Метеор-М" предназначены для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Спутники позволяют обеспечить всепогодный мониторинг Севморпути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на аппарате установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.