Антиправительственные группировки в Сирии начали наступление из-за ударов по "Хезболле" и КСИР, считает эксперт РАН

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Активность сирийских антиправительственных группировок связана с нанесённым Армией обороны Израиля уроном инфраструктуре "Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, считает эксперт РАН по ближневосточным конфликтам Григорий Лукьянов.

Как сказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН "Интерфаксу" в понедельник, "на территории Сирии возник ряд обстоятельств, связанных с изменением обстановки в регионе. В частности, прямое воздействие оказал продолжительный военно-политический кризис по периметру границ Израиля. Удары, которые наносились Израилем по инфраструктуре "Хезболлы", а также по иранской инфраструктуре на сирийской территории, значительным образом ослабили присутствие в Сирии этих двух важных союзников Дамаска".

"Подразделения "Хезболлы", базировавшиеся в Сирии, были вынуждены отправиться обратно в Ливан. В то же время значительно пострадала командная инфраструктура сил КСИР на сирийской территории. Они неоднократно подвергались атакам и были вынуждены передислоцироваться, что значительным образом снизило эффективность взаимодействия проиранских группировок в Сирии", - отметил Лукьянов.

По мнению аналитика, влияние оказал фактор, связанный с многолетними санкциями Соединённых Штатов в отношении Сирии, "изначально нацеленными на ослабление сирийских правительственных войск, на их уязвимость при прямом воздействии со стороны Израиля".

Ещё одним фактором активности экстремистских группировок стала тенденция нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, считает эксперт. "В Турции не отмежевались от идеи нормализации отношений с Дамаском, что воспринималось в Идлибском анклаве как прямая угроза существованию укрепившихся там группировок. Вся их экономическая деятельность осуществлялась за счет турецкой стороны, за счет торговли через границу с Турцией. Положение дел в отношениях между Анкарой и Дамаском ещё больше стимулировало эти группировки к резкому повышению активности", - добавил Лукьянов.

По мнению эксперта, опасность обстановки ещё и в том, что экстремистские группировки могут прийти к определённой координации своих действий против Дамаска. "В нынешней ситуации вооружённые формирования группировки "Хайат Тахрир аль Шам" (запрещена в РФ) достигли немалых военных успехов, воспользовавшись ослабленной обороной сирийской стороны. Эти успехи создали для этой группировки окно возможностей занять дополнительные территории, и создали искушение для других группировок, находящихся в Идлибе, а их там достаточно много, после "схлопывания" зон деэскалации, созданных в 2017 году, к консолидации", - считает аналитик.

В свою очередь, экстремистская группировка сейчас выступает как самостоятельный игрок, поскольку по определению не может рассчитывать на поддержку ни одной из стран региона, отмечает Лукьянов.