«Чрезвычайная ситуация»: напряжённый триллер о выживании в заражённом самолёте

Южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация» сочетает элементы фильма-катастрофы и психологической драмы. Действие разворачивается на борту самолёта, где пассажиры и экипаж подвергаются биологической атаке. Атмосфера кино напоминает о хорроре «Поезд в Пусан», но повествование не затрагивает тему зомби-апокалипсиса. Режиссёром картины выступил Хан Джэ-рим, известный своим мастерством в создании напряжённого и многослойного кино. Он также является автором сценария.

Террорист-одиночка Рю Джин-сёк (Им Щи-ван) распространяет смертельно опасный вирус на борту самолёта, летящего из Инчхона в Гонолулу. О происшествии становится известно на земле, но никто не знает, как предотвратить распространение вируса. Пассажиры начинают умирать, и за штурвал самолёта вынужден сесть пилот Пак (Ли Бён-хон), переживший личную трагедию и давно не летавший. На земле переживает за безопасность пассажиров полицейский Ку (Сон Кан-хо), чья жена, Ким (У Ми-хва), находится на борту. Время на исходе, а вирус крайне опасен.

Картина «Чрезвычайная ситуация» привлекает захватывающим сюжетом, который полон неожиданных и увлекательных поворотов. Кино было представлено на Каннском фестивале 2021 года и стало одним из главных хитов корейского кинопроката в 2022 году. Картина заработала почти 15 миллионов долларов в Южной Корее, заняв 6-е место по сборам среди всех фильмов онлайн, показанных на корейских экранах в том году. В мировом прокате «Чрезвычайная ситуация» собрала более 21 миллиона долларов.

За более чем два часа повествования зритель вместе с героями переживёт целый спектр эмоций: от страха и паники до надежды и веры, от безысходности и смирения до тревожности и решимости. Действие делится на две параллельные линии: события, разворачивающиеся на борту самолёта, и стремительное расследование полицейского на земле, который пытается найти источник заразы.

Сюжет не раз будет изменять направление, то давая надежду на спасение, то жестоко и бесповоротно разрушая её. В таких экстремальных условиях проявляется подлинная природа человека. Наглядно демонстрируются лучшие и худшие его черты: один считает, что каждый должен думать только о себе, в то время как другой без колебаний бросается в самое сердце опасности, чтобы спасти других.

«Чрезвычайная ситуация» — это не просто кино о катастрофе, а метафора того, как человеческие страхи, паника и общественные структуры влияют на решения в кризисных ситуациях. Картина поднимает вопросы о морали, личной ответственности и доверии в условиях глобальной угрозы. На фоне катастрофы исследуются внутренние конфликты персонажей, их борьба за выживание и за сохранение человеческого достоинства в экстремальных условиях.