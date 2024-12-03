Законтрактовано сто беспилотников: в Бельгии открыт завод по производству боевых морских аппаратов

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A18-M

Французская компания Exail (бывшая ECA Group) открыла в Остенде, Бельгия, завод, на котором будут производиться боевые морские беспилотники.

На данный момент ВМС Бельгии и Нидерландов законтрактовали 12 кораблей противоминной обороны (MCM) и сто безэкипажных аппаратов [к ним]. Новое предприятие будет отвечать за выполнение этого заказа.

Параллельно этот объект также будет обслуживать другие контракты

- отметили в компании.

Каждый тральщик MCM действует как материнский корабль, оснащенный системой UMIS («беспилотная интегрированная система противоминной борьбы»), состоящей из беспилотников (воздушных, надводных и подводных), которые могут выполнять широкий круг задач по разминированию.

Источник изображения: topwar.ru

UMIS

В частности, в состав комплекса входит безэкипажный катер Inspector 125, отвечающий за транспортировку беспилотников (A18-M, Seascan и K-Ster), непосредственно участвующих в разминировании. В текущем году начались испытания данного БЭК.

Источник изображения: topwar.ru

Inspector 125

Также ведётся тестирование буксируемого сонара T18-M и автономного подводного аппарата A18-M, которые оснащены гидролокатором с синтезированной апертурой. Данный аппараты отвечают за обнаружение, классификацию и картирование морских мин. Seascan, оснащённый камерами высокого разрешения и сканирующим сонаром, будет заниматься распознаванием мин, а K-Ster – их обезвреживанием.

Поставка первых беспилотников запланирована на третий квартал 2025 года.