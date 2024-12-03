"Калашников" поставил ГТЛК первую партию дронов "СКАТ 350М" для гражданского применения

Ижевск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" начал поставки ГТЛК (OKPO code: 57992197) беспилотников "СКАТ 350М", сообщает пресс-служба предприятия.

"Концерн "Калашников" осуществил первую поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "СКАТ 350М" в адрес Государственной транспортной лизинговой компании (АО "ГТЛК") для применения в гражданских целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс с беспилотником "СКАТ 350М" имеет широкий диапазон рабочих температур, независимо от рельефа местности, стабильно работает при сильном ветре и высокой облачности. Он может применяться в лесном и сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, для мониторинга ЛЭП, в градостроительстве, работе природоохранных организаций и при проведении спасательных операций.

Пресс-служба подчеркивает, что высокая эффективность беспилотников "СКАТ 350М" доказана их применением в зоне СВО.

В середине ноября сообщалось, что входящее в "Калашников" ООО "ГК Тихие Крылья" начало поставки ГТЛК гражданских БПЛА "Легионер G29s" и "Легионер Е29" в рамках госзаказа.