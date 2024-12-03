В Греции опровергли слухи о передаче Киеву систем ПВО

Речь идет о комплексах ПВО Patriot и С-300

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Греции опровергает распространяемые слухи о намерении передать Киеву системы ПВО Patriot и С-300. Об этом заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

"Ничего подобного не существует, ни в коем случае, я это категорически отрицаю, - сказал он, отвечая на вопрос, не намерена ли Греция передать Украине Patriot и С-300. - Время от времени мы видим распространение таких ложных новостей. Это большая ложь".

Ранее премьер-министр страны Кириакос Мицотакис неоднократно заявлял, что Греция не намерена отправлять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства и советско-российские С-300 на Украину.

Греческий портал enikos.gr написал в конце ноября, что Греция готовится передать Армении С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО страны, и заменить их системами израильского производства. Согласно информации портала, Генеральный штаб национальной обороны Греции находится на продвинутой стадии предоставления Армении систем вооружения российского производства. Портал отметил, что "ранее предполагалось, что данные системы могут быть переданы Украине, но Генеральный штаб рассматривает другие, не менее выгодные альтернативы". Системы вооружения, которые могут передать Армении, в основном зенитные и состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС. Это система ПВО С-300, а также зенитные комплексы сухопутных войск - ТОР-М1 и Оса-АКМ, писал enikos.gr.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 27 ноября на брифинге, комментируя сообщения греческих СМИ о том, что Афины готовятся передать Еревану комплексы С-300, что Россия не получала от властей Греции запросов на реэкспорт российской военной продукции в другие страны. Дипломат напомнила о необходимости соблюдения положений двусторонних межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года. По ее словам, они недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной военной техники без согласия России.