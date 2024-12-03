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ТАСС

WP: администрация Байдена, форсируя помощь Киеву, может истощить арсеналы США

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Усилия администрации президента США Джо Байдена предоставить как можно быстрее оставшуюся помощь Украине до окончания своего срока может истощить американские запасы вооружения и негативно повлиять на ситуацию в других горячих точках. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные официальные лица в администрации.

По словам чиновников, администрация Байдена в последнюю минуту пытается предоставить Украине дополнительное оружие на миллиарды долларов. Это масштабное мероприятие вызывает опасения внутри страны относительно его потенциального воздействия на "американские арсеналы и истощения ресурсов в других горячих точках", уточнили источники.

При этом некоторые в администрации убеждены, что несмотря на усилия Вашингтона, главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается нехватка живой силы. Как указывает издание, в США растет разочарование в отношении украинского руководства, которое сопротивляется призывам Вашингтона понизить призывной возраст.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Байден и его администрация стараются оказать максимальную поддержку Киеву и оказать давление на Москву за оставшиеся менее чем два месяца с тем, чтобы попытаться создать видимость того, что у Украины якобы есть потенциал для того, чтобы дать России отпор.

Администрация Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта поддержка включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход СВО. 

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