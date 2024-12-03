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ТАСС

"Это не путь к миру". Лавров о призывах дать Киеву "передышку" прекращением огня

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© Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС.
Источник изображения: © Софья Сандурская/ ТАСС

По словам российского министра иностранных дел, в Лондоне, Париже и Вашингтоне начинают говорить об этом, чтобы получить возможность "опять закачать" Украину современным дальнобойным оружием

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россию беспокоят звучащие на Западе мнения о том, что нужно достичь прекращения огня для "передышки" Украине, это не путь к миру. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве. Видеозапись размещена на странице главы МИД Венгрии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе - в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру", - сказал он.

Лавров отметил, что "лидеры Запада, судя по всему, идут на поводу у [Владимира] Зеленского, потакая всем его капризам". "Такая у них была позиция: ни слова об Украине без Украины. А то, что они в рамках "формулы Зеленского" уже два с лишним года обсуждают Россию без России, это никому в голову не приходит", - добавил он.

Глава МИД РФ указал, что Россия готова к честным переговорам. "А мы готовы к честным переговорам, как сказал президент [России Владимир] Путин. Он правда посоветовал хозяевам Зеленского для начала заставить его отменить декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина, но мы к переговорам готовы при понимании, что они будут вестись на основе всеобъемлющего учета законных интересов каждой стороны", - подчеркнул глава российской дипломатии. 

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Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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