WP: Вашингтон разочарован неспособностью Киева восполнить нехватку живой силы

По информации газеты, речь идет и о сопротивлении Украины призывам США к понижению призывного возраста в стране с 25 до 18 лет

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена разочарована неспособностью Киева решить проблему с дефицитом личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица в администрации президента США Джо Байдена.

По их оценкам, в Белом доме "растет разочарование" в руководстве Украины, которое сопротивляется призывам США снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет. "Они [киевские власти] просто не мобилизуют и не обучают достаточно солдат, чтобы восполнить потери на поле боя", - отметил пожелавший остаться анонимным американский чиновник.

Источники отмечают, что администрация Байдена практически в круглосуточном режиме пытается предоставить Украине миллиарды долларов на дополнительное вооружение на фоне "самых быстрых с 2022 года темпов продвижения" российских войск в зоне конфликта. Однако, по их мнению, что бы ни делал Вашингтон, ВСУ не будут иметь достаточного количества бойцов для продолжения боевых действий.

В конце ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих ВСУ, если Киев примет меры для борьбы с дефицитом кадров в армии. Чиновник также подтвердил, что США по-прежнему намерены поставлять Украине боеприпасы и вооружения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. В связи с этим сотрудники территориальных центров комплектования стали все чаще проводить мобилизацию силовыми методами. На этом фоне участились стихийные акции протеста жителей против действий военкомов, по стране прокатилась волна поджогов их автомобилей, происходят поджоги почтовых отделений, через которые гражданам рассылаются мобилизационные повестки.