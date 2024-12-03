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ЦАМТО

Малайзия стремится ускорить поставку легких боевых самолетов FA-50M

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Подписание южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) контракта с министерством национальной обороны Малайзии на поставку ВВС Малайзии 18 двухместных лёгких боевых (учебно-боевых) самолётов KAI FA-50. Куала-Лумпур, 24.02.2023
Подписание южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) контракта с министерством национальной обороны Малайзии на поставку ВВС Малайзии 18 двухместных лёгких боевых (учебно-боевых) самолётов KAI FA-50. Куала-Лумпур, 24.02.2023.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 2 декабря. Подводя итоги своего визита в Республику Корея, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обратился к представителям южнокорейской стороны с просьбой ускорить процесс поставки легких боевых самолетов FA-50M.

Об этом сообщил малазийский ресурс MYMetro.

В настоящее время заключенный с компанией Korea Aerospace Industries (KAI) контракт предусматривает, что поставки самолетов будут выполнены, начиная с 2026 года. Премьер-министр не уточнил подробности переговоров по ускорению процесса поставок.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Korea Aerospace Industries и Министерство обороны Малайзии подписали письмо с принятием предложения о поставке 18 легких боевых самолетов FA-50.

Официальный контракт на поставку был подписан в мае 2023 года в рамках международной выставки LIMA-2023 на о.Лангкави. Стоимость продажи составила 1,2 трлн. вон (920 млн. долл.). По условиям контракта первый FA-50 должен быть поставлен в Малайзию через 42 месяца после подписания контракта, а оставшиеся самолеты будут переданы в течение 10 последующих месяцев.

Ожидается, что ВВС Малайзии получат первую партию из четырех самолетов FA-50M в октябре 2026 года, а последующие поставки будут осуществляться поэтапно. Все 18 самолетов изначально будут эксплуатироваться на авиабазе "Куантан".

Приобретение самолетов осуществляется по результатам тендера в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT / LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Закупка 36 самолетов позволит сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

Предполагается, что самолеты будут поставлены в версии FA-50 Блок.20 с РЛС управления огнем PhantomStrike компании Raytheon, функцией дозаправки в воздухе и расширенным комплект вооружения.

В сентябре 2024 года министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин посетил предприятие KAI и заявил, что степень готовности заказанных самолетов достигает 38%.

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Страны
Малайзия
Южная Корея
Продукция
FA-50
Компании
KAI
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