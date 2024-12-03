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ЦАМТО

Минобороны Японии сделало выбор в пользу закупки УТС T-6 "Тексан-2"

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T-6C_Texan-2
Учебный самолет T-6C Texan II. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net.

ЦАМТО, 2 декабря. Минобороны Японии выбрало самолет T-6 компании Textron Aviation Defense и сопутствующую наземную систему обучения в качестве нового УТС базовой подготовки для Воздушных сил самообороны страны.

Новые учебно-тренировочные самолеты заменят устаревшие УТС Fuji T-7. В настоящее время Воздушные силы самообороны эксплуатируют около 50 ед. T-7.

Запрос о предложениях на поставку новой системы подготовки МО Японии опубликовало 21 августа 2024 года. Заинтересованные претенденты представили свои предложения к 15 октября 2024 года. В их число вошли Kanematsu Corporation с УТС T-6, Subaru Corporation с УТС PC-7MKX компании Pilatus Aircraft (Швейцария), Daihyaku Shoji Co. с УТС Hurkus компании Turkish Aerospace Industries (TAI), а также Shintoa Trading Co., предложившая только наземную систему обучения.

На первом этапе оценки было оценено соответствие предложенных самолетов и оборудования для наземного обучения требованиям для обучения пилотов, изучена система логистической поддержки.

Министерство обороны Японии 29 ноября приняло решение о выборе поставщиком самолета и наземного оборудования Kanematsu Corporation, предложившую УТС T-6 производства Textron Aviation Defense.

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Страны
Япония
Продукция
Hurkus
Т-6 Texan-II
Компании
Pilatus Aircraft
TAI
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