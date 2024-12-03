Из Гремихи вывезли ядерные отходы

Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ России в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области. Тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".

"Последний – одиннадцатый – комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе был разобран и отправлен на переработку", – уточнили в госкорпорации.

АПЛ проекта 705 Военное обозрение

Процесс разборки и вывоза всех ОВЧ занял более десятилетия. Специальная технология, созданная на предприятии ПО "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), позволяет полностью перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим уран-бериллиевым топливом от реакторов атомных подводных лодок на жидкометаллическом теплоносителе, отметили в "Росатоме".

Одиннадцатый комплект ОВЧ входил в состав стенда-прототипа реакторной установки ОК-550КМ для атомных подводных лодок, который ранее, в 2017 году, доставили в Гремиху с соблюдением всех норм безопасности.

"Специалистами "Росатома" решена сложнейшая проблема ликвидации отработавшего уран-бериллиевого топлива – одного из самых сложных в переработке видов ОЯТ, имеющих обогащение выше 90% и представляющих серьезную угрозу для человека и хрупкой природы Северо-Запада России", – рассказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов "Росатома" Василий Тинин.

По его словам, впервые в мире продемонстрирована технология разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировка и переработка.

"Успешное завершение проекта по вывозу ОЯТ из Гремихи означает, что на сегодня в российской части Баренцева моря останется только одно хранилище отработавшего ядерного топлива – в Губе Андреева, откуда уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы планируется завершить к концу нынешнего десятилетия", – заключил Василий Тинин.

Базу атомных подлодок в Гремихе создали в 1958 году. Это единственная база в СССР, а потом – в РФ, где была построена инфраструктура для обеспечения эксплуатации и перезарядки ядерных реакторов АПЛ с жидким металлическим теплоносителем. Такие установки имели существенно меньшие габариты, а субмарины, которыми они оснащались, были компактней и маневренней. В 2000 году – на момент передачи объекта от Минобороны России в ведение Минатома – инфраструктура базы в Гремихе не соответствовала современным требованиям по безопасности и практически полностью утратила возможность функционирования по прямому назначению.

"Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". В частности, госкорпорация продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока. К сегодняшнему дню в стране утилизированы 202 атомные подводные лодки, выведенные из эксплуатации.

В Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 годы суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем в два раза. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации.