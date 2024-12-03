Немецкая компания Helsing начала серийное производство барражирующих боеприпасов с ИИ для Киева

ЦАМТО, 2 декабря. Немецкая компания Helsing начала серийное производство барражирующих боеприпасов (ББ) с ИИ, которые планируется поставлять Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию.

С января компания из Мюнхена планирует производить по 1000 ББ в месяц, пишет издание. Новые ББ типа HX-2 с ИИ смогут обходить обычные средства радиоэлектронного подавления. Поставку ББ HX-2 Киеву планируется начать с декабря по несколько сотен единиц в месяц.

Справка ЦАМТО

Министр обороны Германии Борис Писториус 18 ноября 2024 года подтвердил изданию Bild, что Украине будет поставлено 4000 барражирующих боеприпасов (ББ) HX-2 Karma производства немецкой компании Helsing AI (Helsing GmbH).

Первая партия ББ HX-2 Karma в количестве около 100 ед. должна быть передана Киеву в декабре 2024 года, а последующие поставки будут осуществляться поэтапно.

Компания Helsing GmbH основана в 2021 году. Специализируется на создании программного обеспечения с искусственным интеллектом (ИИ) в области оборонных технологий. Сотрудничает с крупными европейскими оборонными производителями, включая SAAB и Rheinmetall.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и генеральный директор и соучредитель Helsing GmbH Гуннберт Шерф 24 февраля 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. Сообщалось, что меморандум предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта в БЛА, в том числе в беспилотники, произведенные на Украине. Контракт с Министерством обороны Украины на поставку 4000 ед. HX-2 был подписан в сентябре 2024 года. Финансирование осуществляется правительством ФРГ.

HX-2 Karma представляет собой новое поколение барражирующих боеприпасов, способных работать в сложных условиях боевой обстановки с применением средств радиоэлектронного подавления противника. По схеме исполнения напоминает российский "Ланцет". В немецкой прессе аппарат получил название Mini-Taurus, проводя аналогию с крылатыми ракетами TAURUS KEPD 350/150.

Благодаря программному обеспечению Altra Recce-Strike компании Helsing GmbH, несколько ББ HX-2 могут одновременно выполнять скоординированные миссии, используя тактику роя для подавления обороны противника. Интегрированный искусственный интеллект обеспечивает автономное определение и поражение целей с точностью до 50 см.

В компании отмечают, что радиус действия аппарата в 100 км ставит его в один ряд с ведущими барражирующими боеприпасами, а более низкая стоимость обеспечивает экономичную альтернативу таким платформам, как Switchblade 600 или "Ланцет". Данное заявление, относительно экономической эффективности и точности, было встречено скептически в экспертных кругах.