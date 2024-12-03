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ТАСС

Helsing начала производство дронов с ИИ для поставок Киеву

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HX-2
HX-2.
Источник изображения: helsing.ai

Новый беспилотник получил название HX-2, рассказали в компании

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Компания Helsing начала производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поставок на Украину, новый беспилотник получил название HX-2.

"HX-2 уже производится в Германии", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что новый высокотехнологичный ударный беспилотник оснащен программным обеспечением на основе ИИ. Его главная задача в том, чтобы преодолевать помехи, создаваемые средствами радиоэлектронной борьбы. "Эти характеристики были разработаны и протестированы на основе широкого опыта, который Helsing приобрела на Украине", - сказано в сообщении компании. Кроме их устойчивости к помехам, БПЛА также могут "собираться в рой и оставаться под управлением одного оператора", таким образом увеличивая ударную мощность.

Беспилотники HX-2 имеют дальность полета в 100 км и способны развивать скорость до 220 км/ч. Как уточняет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, полезная нагрузка одного аппарата составляет 5 кг. Helsing планирует с января 2025 года производить 1 тыс. дронов в месяц и нарастить объемы выпуска до 10 тыс. штук в месяц в среднесрочной перспективе. Помимо Германии, производство дронов будет размещено и в других странах Европы.

Ранее в газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия с декабря начнет поставки Киеву высокотехнологичных ударных беспилотников фирмы Helsing, способных преодолевать средства электронной борьбы и получивших название "мини-таурусов" (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Всего будет передано 4 тыс. таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Берлин в скором времени поставит Киеву 4 тыс. высокотехнологичных ударных беспилотников.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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