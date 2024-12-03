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В электрокарах появится механическая коробка передач

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Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com
Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com.

Электрокары Volkswagen получат аналог механической коробки передач

Немецкий автогигант Volkswagen начал тестировать аналог механической коробки переключения передач (МКПП) для электромобилей. Об этом сообщает издание Motor Authority.

Руководитель отдела глобальных исследований и разработок Volkswagen Кай Грюниц заявил, что корпорация протестировали электрокар с МКПП. Судя по всему, трансмиссия с ручным управлением может появиться в некоторых моделях немецкого бренда в качестве опции.

При этом сам Грюниц заметил, что ему не нравится вручную переключать передачи на электрокаре. По словам топ-менеджера компании, он ценит автомобили с элетрическим мотором за бесшумность и плавность.

Электрические автомобили не имеют традиционной трансмисии, как машины с двигателем внутреннем сгорания. Как правило, крутящий момент передается с электромотора на колеса с помощью системы прямого привода. Это подтвердил Кай Грюниц, заметив, что МКПП будет иметь декоративные функции.

Также в Volkswagen рассказали, что будущие электрические модели могут получить систему, которая имитирует толчки, возникающие при переключении передач, и звуки двигателя. Грюниц заметил, что это случится, если будет спрос со стороны клиентов. По словам журналистов Motor Authority, МКПП для электромобилей уже запатентовали Toyota и General Motors.

В конце ноября стало известно, что корпорация Xiaomi представит свой второй серийный электрокар в первой половине 2025 года. Им окажется кроссовер, который будет конкурировать с Tesla Model Y.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
GM
Tesla
Toyota
Volkswagen
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