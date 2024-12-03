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ЦБСТ поставил в зону СВО более 30 тысяч дронов

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Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com.

Центр беспилотных систем и технологий поставил в зону СВО более 30 тысяч дронов

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) поставил в зону специальной военной операции (СВО) более 30 тысяч дронов и четырех тысяч средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил глава организации Андрей Безруков.

Среди поставленной техники — хорошо зарекомендовавшие себя беспилотники «Скворец» и средства РЭБ «Капюшон». По словам Безрукова, в настоящее время ЦБСТ объединяет свыше 200 технологических компаний, оборудование которых используется на всей линии боевого соприкосновения.

В ноябре президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн разработал новый дрон-камикадзе, который планируют к концу ноября испытать в зоне проведения СВО.

В том же месяце в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья» сообщили о создании одноименного мини-дрона, предназначенного для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов.

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Проекты
865 Пиранья
Piranha
БПЛА
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