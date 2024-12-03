Началась постройка пятого фрегата класса "Тип-26" для британского флота

На верфи компании BAE Systems в Глазго прошла церемония торжественной резки стали, ознаменовавшая начало постройки пятого фрегата класса "Тип-26", предназначенного для Королевского военно-морского флота Великобритании. Как уточняет Navy Recognition, корабль получил наименование "Шеффилд".

Напомним, что в 2017 году BAE Systems заключила начальный контракт в 3,7 млрд фунтов стерлингов на поставку британскому флоту первых трех фрегатов "Тип-26" (позднее заказ увеличили до восьми единиц). Тогда предполагалось, что головной корабль "Глазго" введут в строй в 2020 году, но программа столкнулась с рядом технических трудностей. Кроме того, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса COVID-19.

Резка стали для пятого фрегата класса "Тип-26", Великобритания BAE Systems

В августе 2019 года заложили второй фрегат "Кардифф", а следующие два корабля, "Белфаст" и "Бирмингем", – в июне 2021-го и апреле 2023-го соответственно. В начале сентября этого года "Кардифф" спустили на воду и перевели на верфь в Скотстауне для дооснащения перед испытаниями. Там же сейчас находится "Глазго", ввод которого в строй сдвинули на 2028 год.

Предполагается что программу поставки фрегатов "Тип-26" завершат к середине 2030-х годов.

Полное водоизмещение фрегатов "Тип-26" – около 8000 тонн, длина корпуса – 150 метров, ширина – 21 метр. Корабли смогут развивать скорость свыше 26 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Численность экипажа – 157 человек.

Фрегаты оснастят современными системами наблюдения и разведки, корабельным зенитным ракетным комплексом "Си Цептор" (Sea Ceptor), установкой вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также арсенал фрегата включает 127-мм артустановку, 20-мм и 30-мм арткомплексы. Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортов CH-47 "Чинук".