Кабмин ФРГ: "новый" пакет помощи Киеву состоит из обещанного ранее

Правительство Германии сообщает, что "новый" пакет помощи Украине стоимостью 650 миллионов евро, анонсированный канцлером Олафом Шольцем, состоит преимущественно из ранее обещанных поставок.

В пакет войдут танки Leopard 1, беспилотники разведывательные и боевые, а также зенитно-ракетные комплексы Iris-T. Как подчеркнули в немецком кабмине, это часть помощи, ранее представленной в октябре.

Шольц впервые за более чем два года прибыл в Киев с неанонсированным визитом для проведения переговоров с Зеленским. На встрече канцлер заявил, что Германия продолжит поставки военной продукции, которые должны быть осуществлены до конца текущего года.

Официальный представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер в свою очередь уточнил, что основная часть поставок была анонсирована еще в октябре. Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц добавил, что в пакет входят две системы Iris-T разных модификаций, танки Leopard 1, а также материалы, необходимые для ведения военных действий в зимних условиях.

Оба чиновника подтвердили, что финансирование этих поставок осуществляется в рамках средств, выделенных на поддержку Украины в размере восьми миллиардов евро. Пакет также соответствует ранее объявленному плану помощи, согласованному канцлером Шольцем.

В октябре Шольц, в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским, объявил, что Германия и другие западные страны предоставят Украине "помощь" стоимостью 1,4 миллиарда евро до конца 2024 года. Однако в августе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную "помощь" из-за отсутствия новых бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в боевые действия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с вооружением для Украины являются законной целью для российских войск, а Кремль считает, что такая "поддержка" со стороны Запада ухудшает перспективы переговоров.