Войти
Военное обозрение

Глава Минцифры Украины: в 2025 году ВСУ могут впервые применить рой дронов

611
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Уже в следующем, 2025 году, украинская армия может впервые применить рой дронов. Об этом заявил глава глава украинского Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

В интервью информационному агентству Reuters Федоров предположил, что в следующем году на вооружении ВСУ значительно увеличится количество автономных беспилотных систем с самонаведением, что даст возможность применять на поле боя рои дронов, хотя и не в массовом масштабе.

По словам украинского министра, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время. Федоров рассказал западному изданию, что ВСУ уже использует десятки украинских систем искусственного интеллекта, позволяющих дронам поражать цели без участия операторов.

В частности, Федоров рассказал, что помимо прочего, в следующем году Украина планирует использовать десятки тысяч наземных беспилотников для доставки артиллерийских боеприпасов и провизии на боевые позиции, а также для эвакуации раненых солдат с поля боя. Кроме того, украинский ВПК планирует произвести 30 тысяч дальнобойных дронов, а также создать беспилотники для борьбы с российскими БПЛА-камикадзе «Герань-2». Однако, судя по всему, украинский министр «забыл» упомянуть, что существенная часть средств, выделяемых Киевом на разработку и производство беспилотников, попросту разворовывается...

Ранее Федоров говорил, что Украина стала полигоном для разработки и испытания дронов, что может в будущем «обеспечить Европе перевес в противостоянии с мировыми автократиями».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 19:47
  • 6143
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.12 18:40
  • 8258
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
  • 03.12 01:00
  • 1
Ответ на "Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)"
  • 03.12 00:25
  • 0
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 02.12 22:31
  • 4
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 02.12 21:24
  • 1
Дмитрий Кулеба: "Если так будет продолжаться дальше, мы проиграем войну" (Financial Times, Великобритания)
  • 02.12 21:13
  • 1
Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы