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Уже в следующем, 2025 году, украинская армия может впервые применить рой дронов. Об этом заявил глава глава украинского Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

В интервью информационному агентству Reuters Федоров предположил, что в следующем году на вооружении ВСУ значительно увеличится количество автономных беспилотных систем с самонаведением, что даст возможность применять на поле боя рои дронов, хотя и не в массовом масштабе.

По словам украинского министра, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время. Федоров рассказал западному изданию, что ВСУ уже использует десятки украинских систем искусственного интеллекта, позволяющих дронам поражать цели без участия операторов.

В частности, Федоров рассказал, что помимо прочего, в следующем году Украина планирует использовать десятки тысяч наземных беспилотников для доставки артиллерийских боеприпасов и провизии на боевые позиции, а также для эвакуации раненых солдат с поля боя. Кроме того, украинский ВПК планирует произвести 30 тысяч дальнобойных дронов, а также создать беспилотники для борьбы с российскими БПЛА-камикадзе «Герань-2». Однако, судя по всему, украинский министр «забыл» упомянуть, что существенная часть средств, выделяемых Киевом на разработку и производство беспилотников, попросту разворовывается...

Ранее Федоров говорил, что Украина стала полигоном для разработки и испытания дронов, что может в будущем «обеспечить Европе перевес в противостоянии с мировыми автократиями».