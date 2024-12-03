Итальянская Fincantieri завершила поставку Катару семи кораблей

На верфи итальянской судостроительной компании Fincantieri состоялась церемония передачи ВМС Катара десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) "Аль-Фальк". Как отмечает Naval News, таким образом завешено выполнение контракта стоимостью 4 млрд евро, который предполагал также поставку катарскому флоту четырех корветов класса "Доха" ("Аль-Зубарах") и двух патрульных кораблей класса OPV.

В мероприятии участвовали, в частности, командующий ВМС Катара генерал-майор Абдулла бин Хассан Аль Сулайти и представитель ВМС Италии вице-адмирал Андреа Гельо, которых приветствовали глава Fincantieri Пьер-Роберто Фольджеро и гендиректор дивизиона военно-морского судостроения Дарио Десте.

Десантно-вертолетный корабль-док "Аль-Фальк" (Катар) Fincantieri

Напомним, что стороны заключили соглашение на поставку семи кораблей в августе 2017 года в рамках двусторонних межправительственных договоренностей Италии и Катара. ДВКД "Аль-Фальк" заложили в мае 2022 года и спустили на воду в январе 2023 года.

Как отмечает Naval News, ДВКД, полностью построенный на итальянских верфях, разработан в соответствии с регламентом RINAMIL (правила классификации военно-морских кораблей). Это гибкая боевая платформа, способная выполнять самые разные задачи – от гуманитарных миссий до поддержки наземных операций.

Длина нового десантного корабля – 143 метра, ширина корпуса – 21,5 метра, водоизмещение – 9000 тонн. На борту смогут разместиться до 550 человек. Две аппарели предназначены для погрузки военной сухопутной техники. Кроме того, для приема десантного катера корабль оснащен затопляемым внутренним доком. Летная палуба рассчитана на размещение многоцелевых вертолетов NH90.

Naval News обращает внимание, что "Аль-Фальк" получил мощное оснащение ПВО, что не характерно для десантных кораблей. В частности, предоставленная группой Leonardo полностью цифровая РЛС Kronos Power Shield с радаром с активной фазированной антенной решеткой L-диапазона (1–2 ГГц) предназначена для раннего предупреждения и обеспечивает приборную дальность до 1500 км. Предполагается, что "Аль-Фальк" будет действовать совместно с корветами класса "Доха" и передавать им данные о воздушной обстановке.

Вооружение ДВКД включает две установки вертикального пуска (на восемь ячеек каждая) для зенитных ракет "Астер-30" от MBDA, а также 76-мм и 24-мм арткомплексы.