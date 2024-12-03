«Из-за РЭБ возвращаем контроль операторам»: подробности разработки британского дрона-камикадзе HX-2

Источник изображения: topwar.ru

Британская компания Helsing, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, раскрыла подробности создания своего нового изделия HX-2 – способного работать в стае боевого дрона, устойчивого к подавлению сигнала средствами РЭБ благодаря внедрению ИИ при сохранении полного контроля со стороны оператора.

Производитель описывает HX-2 как высокоточный одноразовый ударный дрон с X-образной формой крыла, радиоэлектронным управлением и дальностью действия до 100 км, предназначенный для точного поражения отдельных целей. В отличие от барражирующих боеприпасов, он не может вернуться к оператору для повторного запуска.

Как утверждают в компании, HX-2 создавался «с нуля» для массового производства, чтобы снизить себестоимость единицы продукции по сравнению с обычными системами:

HX-2 станет мощным дополнением к обычным артиллерийским системам. При широкомасштабном развёртывании вдоль границ HX-2 может также служить щитом от вторжения сухопутных войск.

Как пояснили в Helsing, дрон уже производится в Германии, а заложенное в него базовое программное обеспечение сейчас используется на Украине:

НАТО срочно нужны технологии для защиты целостности восточного фланга. Мы вложили средства в развитие этих возможностей, чтобы дать альянсу преимущество за счёт массы и точности.

В компании указали, что ранее стремились устранить человека из процесса управления дронами, передав его полномочия ПО и ИИ:

Но радиоэлектронная борьба грозила подорвать этот подход, теперь мы возвращаем контроль операторам.

Источник изображения: topwar.ru

В НХ-2 используется обычная конструкция управляемых ракет, но он оснащён заметно более крупными Х-образными крыльями и 4 электроприводами, расположенными на законцовках хвостовых килей.

Благодаря такой конструкции можно достичь более длительного времени зависания и дальности действия, а также больших углов подхода к цели

- отмечается в немецком издании Hartpunkt.

Вес дрона составляет 12 кг, максимальная скорость до 220 км/ч. Вероятно, это не крейсерская скорость, а боевая при подлёте к цели. HX-2 может оснащаться различной полезной нагрузкой: многоцелевыми, противотанковыми, противобункерными боеприпасами. Запуск дрона, вероятно, осуществляется со специальных ПУ рельсового типа или катапульт.

На изображениях и видео, опубликованных Helsing, не видно ни механизма складывания крыла, ни поворотной оптики. Из этого в издании делают некоторые интересные выводы:

Отсутствие складного механизма, аналогичного российскому «Ланцету», вероятно, будет способствовать снижению сложности системы и, как итог, её стоимости.

Отсутствие поворотного механизма оптоэлектроники, вероятно, сильно ограничит поле зрения дрона, но также в значительной степени поспособствует его низкой цене. Как полагают в издании, производственные затраты, вероятно, будут значительно ниже, чем у сопоставимых барражирующих боеприпасов этого класса, таких как Switchblade 600 или Hero-120, которые являются довольно дорогими продуктами.

Несмотря на сравнительно простое оптоэлектронное оборудование, ожидается, что HX-2 будет обладать мощными возможностями оптической разведки. Причина этого кроется в использовании ПО, позволяющего существенно повысить производительность оборудования.

Как указывается в издании, это новый подход в проектировании: ПО является определяющим фактором при разработке системы вооружения, а аппаратное обеспечение играет лишь «вспомогательную» роль, то есть оборудование подстраивается под ПО.