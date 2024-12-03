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В Минобороны назвали численность подготовленного резерва для спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Минобороны РФ: более 300 тыс. контрактников прошли подготовку к участию в СВО

Более 300 тыс. военных прошли подготовку в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом 2 ноября сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тыс. военнослужащих», — заявил он в статье, опубликованной в газете «Красная звезда».

По его словам, обучение корректировалось с учетом опыта специальной военной операции. Выработанные приемы и способы ведения боевых действий внедрялись оперативно.

Помимо этого, начальник главного управления боевой подготовки обратил внимание на то, что в условиях наступательных действий российской армии в зоне спецоперации особую актуальность приобрела подготовка штурмовых подразделений.

«В тыловых районах разворачиваются соответствующие учебные точки, которые позволяют определить уязвимые места, отработать действия каждого военнослужащего до автоматизма и вопросы взаимодействия, огневой поддержки и управления», — рассказал Бувальцев.

Ранее, 16 ноября, Минобороны России опубликовало кадры интенсивной боевой подготовки и обучения личного состава добровольческого подразделения «Барс-Белгород» на полигоне.


О начале формирования отряда «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях сообщил 12 сентября заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он уточнил, что подразделения совместно с правоохранительными органами в условиях режима контртеррористической операции (КТО) будут заниматься охраной и обороной объектов гражданской инфраструктуры, борьбой с беспилотниками и поддержанием общественного правопорядка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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