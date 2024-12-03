Создан местными гонщиками: Латвия намерена вооружиться тактическим автомобилем VR FOX

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Вооруженные силы Латвии заявили о намерении закупить новые тактические автомобили VR FOX 4×4.

Они будут полностью производиться в стране

- заявили в военном ведомстве.

Правительство собирается поддержать эту инициативу, одобрив в рамках первоначальной закупки приобретение 30 единиц техники.

VR FOX представляет собой военный внедорожник, предназначенный для перевозки личного состава. Как утверждается, он способен работать на сложном рельефе, например, в лесу, в болотистой местности, и преодолевать водные препятствия глубиной до одного метра.

Машина может быть оснащена дизельным на 2 л или бензиновым на 2,3 л двигателем, механической или автоматической коробкой передач, оборудована электросистемой напряжением 24 В, максимальная скорость составляет 160 км/ч, запас хода до 900 км.

Как указывается на сайте производителя, компании VR Cars, две местные гоночные команды объединили усилия, чтобы создать армейский автомобиль для спецназа – VR FOX. В 2021 году был получен грант от Минобороны Латвии на разработку военного автомобиля-амфибии [однако в итоге она так и не смогла плавать]. Первая машина была представлена в 2022 году. Сейчас VR FOX проходит испытания, первые серийные машины будут готовы к поставке в войска к концу 2025 года.