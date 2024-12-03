В Финском заливе начались ходовые испытания третьего серийного атомного ледокола «Якутия» проекта 22220

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Третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 вышел на этап заводских ходовых испытаний, атомоход покинул достроечную набережную Балтийского завода 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Ходовые испытания «Якутии» пройдут в водах Финского залива, в ближайшие недели экипаж ледокола и сдаточная команда Балтийского завода проверят работу механизмов и оборудования, реакторной и паротурбинной установок, систем электродвижения судна, валопроводов и палубных механизмов. Также будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, общесудовые системы и системы автоматики, навигации и связи, работа вертолетного комплекса.

Строительство четвертого ледокола проекта 22220 на Балтийском заводе подходит к завершению. Заводские ходовые испытания подведут итоги усердного четырехлетнего труда корабелов Балтийского завода.

— отметил гендиректор Балтийского завода Александр Коновалов.

«Якутия» является четвертым ледоколом в серии и третьим серийным. Заложена 26 мая 2020 года в день 164-летия Балтийского завода, спущена на воду 22 ноября 2022 года, после чего достроена на воде. Ранее сообщалось, что ледокол планируется сдать заказчику до конца этого года, подписание акта должно пройти 20 декабря.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для работы на Северном морском пути, из-за своей особенности они могут работать и на мелководье, что позволяет им входить в русло северных рек.