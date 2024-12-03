Войти
ЦАМТО

Латвийская компания Origin Robotics получила от ЕС 4,5 млн. евро на разработку БЛА с лазерным целеуказателем

658
0
0
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 2 декабря. Латвийская компания Origin Robotics получила 4,5 млн. евро от Европейского фонда обороны (EDF) на разработку переносного разведывательного БЛА с возможностью лазерного целеуказания.

Разработка реализуется в рамках совместного проекта, в котором также участвуют партнеры из Литвы (Aktyvus Photonics UAB) и Германии (Leosys Laser и Electro-Optic Systems GmbH). Проект поддерживается Европейской комиссией и министерствами обороны Латвии, Литвы и Германии. Основными задачами являются минимизация массогабаритных характеристик и энергопотребления (SWaP) лазерного целеуказателя, камеры наблюдения, подвеса и самого БЛА.

Проект осуществляется с учетом важности поставки в войска средств для ведения позиционной войны. В сложной труднодоступной местности, особенно в городских районах, группы с портативными системами лазерного целеуказания все чаще используются для поддержки высокоточных ударов. Тем не менее, по оценке экспертов, более эффективной и безопасной альтернативой им является использование для целеуказания БЛА. Проблемой является стоимость, сложность и масса подобных систем. Для подъема в воздух большинства применяющихся моделей требуются платформы с большой грузоподъемностью.

Проект MPortISTAR является частью более широкого процесса, ориентированного на технологическую самодостаточность в Европейском союзе и снижение зависимости ЕС от импортной продукции. Малоразмерный (масса менее 15 кг) переносной БЛА с вертикальным взлетом и посадкой сможет нести лазерный целеуказатель, совместимый с высокоточными боеприпасами с лазерным наведением, соответствующими стандартам НАТО. Ключевыми направлениями проекта являются экономическая эффективность (по оценкам, в пять раз ниже стоимости существующих технологий) и отказ от участия военнослужащих для выдачи целеуказания в районах с высокой угрозой.

Как заявил соучредитель Origin Robotics Агрис Кипурс, ВС европейских стран все больше полагаются на адаптивные, доступные технологии, которые повышают боевые возможности. Европейский фонд обороны признает необходимость укрепления обороноспособности малых и средних государств экономически эффективными способами. Проект MPortISTAR соответствует данным требованиям, позволяя таким странам, как Латвия, более эффективно реагировать на вызовы в сфере безопасности. Разработанный компанией Origin разведывательно-ударный мини-БЛА Beak уже применялся на Украине после поставки через Drone Coalition. Компания также заключила контракты на его поставку с двумя странами НАТО. Проект MPortISTAR позволит Origin расширить портфель предложений для удовлетворения меняющихся потребностей вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, взлетная масса разработанного Origin Robotics квадрокоптера Beak составляет 7,2 кг (в разведывательной конфигурации) и 11,2 кг (с максимальной боевой нагрузкой). Аппарат имеет раскладную конструкцию с четырьмя опорами и четырьмя балками с несущими винтами. Продолжительность полета в разведывательной конфигурации – до 60 мин., максимальная скорость полета – 25 м/с, крейсерская скорость – 15 м/с, дальность действия в зоне прямой радиовидимости – до 20 км. Дальность полета с максимальной боевой нагрузкой (4 кг) – более 12 км, продолжительность полета – 35 мин. Аппарат оснащен стабилизированной ЭО/ИК станцией разведки, может нести под фюзеляжем от 2 до 6 мини-боеприпасов. По заявлению разработчиков, БЛА защищен от воздействия средств РЭБ, для обеспечения безопасности передачи данных используется технология шифрования AES256.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Литва
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 19:47
  • 6143
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.12 18:40
  • 8258
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
  • 03.12 01:00
  • 1
Ответ на "Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)"
  • 03.12 00:25
  • 0
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 02.12 22:31
  • 4
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 02.12 21:24
  • 1
Дмитрий Кулеба: "Если так будет продолжаться дальше, мы проиграем войну" (Financial Times, Великобритания)
  • 02.12 21:13
  • 1
Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы