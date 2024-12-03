Латвийская компания Origin Robotics получила от ЕС 4,5 млн. евро на разработку БЛА с лазерным целеуказателем

ЦАМТО, 2 декабря. Латвийская компания Origin Robotics получила 4,5 млн. евро от Европейского фонда обороны (EDF) на разработку переносного разведывательного БЛА с возможностью лазерного целеуказания.

Разработка реализуется в рамках совместного проекта, в котором также участвуют партнеры из Литвы (Aktyvus Photonics UAB) и Германии (Leosys Laser и Electro-Optic Systems GmbH). Проект поддерживается Европейской комиссией и министерствами обороны Латвии, Литвы и Германии. Основными задачами являются минимизация массогабаритных характеристик и энергопотребления (SWaP) лазерного целеуказателя, камеры наблюдения, подвеса и самого БЛА.

Проект осуществляется с учетом важности поставки в войска средств для ведения позиционной войны. В сложной труднодоступной местности, особенно в городских районах, группы с портативными системами лазерного целеуказания все чаще используются для поддержки высокоточных ударов. Тем не менее, по оценке экспертов, более эффективной и безопасной альтернативой им является использование для целеуказания БЛА. Проблемой является стоимость, сложность и масса подобных систем. Для подъема в воздух большинства применяющихся моделей требуются платформы с большой грузоподъемностью.

Проект MPortISTAR является частью более широкого процесса, ориентированного на технологическую самодостаточность в Европейском союзе и снижение зависимости ЕС от импортной продукции. Малоразмерный (масса менее 15 кг) переносной БЛА с вертикальным взлетом и посадкой сможет нести лазерный целеуказатель, совместимый с высокоточными боеприпасами с лазерным наведением, соответствующими стандартам НАТО. Ключевыми направлениями проекта являются экономическая эффективность (по оценкам, в пять раз ниже стоимости существующих технологий) и отказ от участия военнослужащих для выдачи целеуказания в районах с высокой угрозой.

Как заявил соучредитель Origin Robotics Агрис Кипурс, ВС европейских стран все больше полагаются на адаптивные, доступные технологии, которые повышают боевые возможности. Европейский фонд обороны признает необходимость укрепления обороноспособности малых и средних государств экономически эффективными способами. Проект MPortISTAR соответствует данным требованиям, позволяя таким странам, как Латвия, более эффективно реагировать на вызовы в сфере безопасности. Разработанный компанией Origin разведывательно-ударный мини-БЛА Beak уже применялся на Украине после поставки через Drone Coalition. Компания также заключила контракты на его поставку с двумя странами НАТО. Проект MPortISTAR позволит Origin расширить портфель предложений для удовлетворения меняющихся потребностей вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, взлетная масса разработанного Origin Robotics квадрокоптера Beak составляет 7,2 кг (в разведывательной конфигурации) и 11,2 кг (с максимальной боевой нагрузкой). Аппарат имеет раскладную конструкцию с четырьмя опорами и четырьмя балками с несущими винтами. Продолжительность полета в разведывательной конфигурации – до 60 мин., максимальная скорость полета – 25 м/с, крейсерская скорость – 15 м/с, дальность действия в зоне прямой радиовидимости – до 20 км. Дальность полета с максимальной боевой нагрузкой (4 кг) – более 12 км, продолжительность полета – 35 мин. Аппарат оснащен стабилизированной ЭО/ИК станцией разведки, может нести под фюзеляжем от 2 до 6 мини-боеприпасов. По заявлению разработчиков, БЛА защищен от воздействия средств РЭБ, для обеспечения безопасности передачи данных используется технология шифрования AES256.