Войти
ЦАМТО

Турция приобретет 12 самолетов ВТА C-130J "Геркулес" из наличия ВВС Великобритании

625
0
0
Источник изображения: Фото: Lockheed_Martin

ЦАМТО, 2 декабря. Турция приобретет 12 списанных военно-транспортных самолетов C-130J/C-130J-30 "Геркулес" из наличия ВВС Великобритании, которые хранятся в Кембридже с момента их вывода из эксплуатации, начиная с июня 2022 года.

Как напоминает Scramble.nl, о том, что Вооруженные силы Турции стали заказчиком большей части снятых с вооружения ВВС Великобритании самолетов ВТА C-130J/C-130J-30 "Геркулес", стало известно еще в конце июля. Тогда несколько турецких изданий сообщили, что ВВС Турции могут получить до 12 из 14 самолетов C-130J из состава ВС Великобритании, предназначенных для распродажи.

Сообщения появились через несколько недель после того, как в июне компания Lockheed Martin заявила, что, по меньшей мере, у 10 из 14 самолетов C-130J, снятых с вооружения ВВС Великобритании, "теперь есть новый дом". Lockheed Martin тесно сотрудничала с британской компанией Marshall Aerospace & Defense Group (MADG) в обеспечении продажи выведенных из боевого состава самолетов "Геркулес".

Компания тогда не раскрыла заказчика самолетов. В свою очередь, на запрос Jane's Defence Weekly Министерство обороны Великобритании сообщило, что покупатель пока не дал разрешения на раскрытие информации. Ранее также сообщалось о заинтересованности в покупке этих самолетов Грецией и Индонезией.

Продажа части или всех 14 самолетов, включая один "короткий" C-130J (C5 на вооружении Великобритании) и 13 C-130J-30 (C4) в "удлиненной" версии, представляет собой второй этап распродажи флота "Геркулес", который реализует МО Великобритании. Первые восемь самолетов в варианте C5, снятых с вооружения в 2015 году, были приобретены Бангладеш (пять), Бахрейном (два) и ВМС США (один).

Хотя парк поставленных с конца 1990-х годов C-130J/C-130J-30 ВВС Великобритании активно эксплуатировался для поддержки операций в Афганистане и Ираке, выведенные из эксплуатации 14 самолетов прошли ремонт и модернизацию, включая замену центроплана. Ремонт был выполнен для повышения потенциального интереса к распродаже самолетов, а также увеличения их остаточной стоимости.

По информации Scramble.nl, командование ВВС Турции приобретет 12 C-130J-30 (С4) с удлиненным фюзеляжем. Некоторые источники утверждают, что еще один Hercules C5 (C-130J) также является частью сделки с Анкарой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Великобритания
Греция
Индонезия
Ирак
США
Турция
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 19:47
  • 6143
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.12 18:40
  • 8258
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
  • 03.12 01:00
  • 1
Ответ на "Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)"
  • 03.12 00:25
  • 0
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 02.12 22:31
  • 4
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 02.12 21:24
  • 1
Дмитрий Кулеба: "Если так будет продолжаться дальше, мы проиграем войну" (Financial Times, Великобритания)
  • 02.12 21:13
  • 1
Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы