Турция приобретет 12 самолетов ВТА C-130J "Геркулес" из наличия ВВС Великобритании

ЦАМТО, 2 декабря. Турция приобретет 12 списанных военно-транспортных самолетов C-130J/C-130J-30 "Геркулес" из наличия ВВС Великобритании, которые хранятся в Кембридже с момента их вывода из эксплуатации, начиная с июня 2022 года.

Как напоминает Scramble.nl, о том, что Вооруженные силы Турции стали заказчиком большей части снятых с вооружения ВВС Великобритании самолетов ВТА C-130J/C-130J-30 "Геркулес", стало известно еще в конце июля. Тогда несколько турецких изданий сообщили, что ВВС Турции могут получить до 12 из 14 самолетов C-130J из состава ВС Великобритании, предназначенных для распродажи.

Сообщения появились через несколько недель после того, как в июне компания Lockheed Martin заявила, что, по меньшей мере, у 10 из 14 самолетов C-130J, снятых с вооружения ВВС Великобритании, "теперь есть новый дом". Lockheed Martin тесно сотрудничала с британской компанией Marshall Aerospace & Defense Group (MADG) в обеспечении продажи выведенных из боевого состава самолетов "Геркулес".

Компания тогда не раскрыла заказчика самолетов. В свою очередь, на запрос Jane's Defence Weekly Министерство обороны Великобритании сообщило, что покупатель пока не дал разрешения на раскрытие информации. Ранее также сообщалось о заинтересованности в покупке этих самолетов Грецией и Индонезией.

Продажа части или всех 14 самолетов, включая один "короткий" C-130J (C5 на вооружении Великобритании) и 13 C-130J-30 (C4) в "удлиненной" версии, представляет собой второй этап распродажи флота "Геркулес", который реализует МО Великобритании. Первые восемь самолетов в варианте C5, снятых с вооружения в 2015 году, были приобретены Бангладеш (пять), Бахрейном (два) и ВМС США (один).

Хотя парк поставленных с конца 1990-х годов C-130J/C-130J-30 ВВС Великобритании активно эксплуатировался для поддержки операций в Афганистане и Ираке, выведенные из эксплуатации 14 самолетов прошли ремонт и модернизацию, включая замену центроплана. Ремонт был выполнен для повышения потенциального интереса к распродаже самолетов, а также увеличения их остаточной стоимости.

По информации Scramble.nl, командование ВВС Турции приобретет 12 C-130J-30 (С4) с удлиненным фюзеляжем. Некоторые источники утверждают, что еще один Hercules C5 (C-130J) также является частью сделки с Анкарой.