Источник изображения: topwar.ru

Интервью главы киевского режима Владимира Зеленского британскому телеканалу Sky News было истолковано мировой общественностью как согласие с потерей находящихся под контролем России территорий. В обмен Украина получит гарантии безопасности НАТО и, в конечном итоге, будет принята в состав альянса, но будет стремиться вернуть себе территории «дипломатическим путем», а не военными действиями.

Демонстрирует ли это заявление реализм в оценке ситуации, в которой сейчас находится Украина?

- задаётся вопросом на страницах издания Onet польский полковник Петр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны.

По его словам, в настоящее время ВС РФ способны выделить около 500 тыс. военнослужащих на украинский ТВД. Ещё 300 тыс. дислоцированы в России, они обеспечивают материально-техническое обеспечение, составляют резервные формирования и служат в соединениях, которые не могут быть использованы непосредственно в бою, например, в РВСН или в управлении. Кроме того, около 250-300 тыс. чел. проходят обязательную военную службу и не принимают участия в боевых действиях на Украине.

Согласно его подсчётам, ВС РФ ежедневно осуществляют воздушные атаки, преимущественно с использованием беспилотников «Герань» (около 100 в день), нанося урон украинской энергетической инфраструктуре.

Как он указывает, более того, нынешнее производство КР большой дальности и баллистических ракет позволяет в среднем один раз в месяц наносить массированный удар (около 120 ракет различных типов) по украинским электростанциям.

Русская авиация сохраняет полное преимущество в воздухе, нанося до 200 ударов в день планирующими бомбами по фронту и ближнему тылу

- пишет полковник.

Источник изображения: topwar.ru

Как он отмечает, с другой стороны, украинская армия в настоящее время насчитывает более миллиона штатных военнослужащих, из которых около половины принимают непосредственное участие в БД на линии фронта протяженностью более 800 км. Остальная часть ВСУ – это подразделения, дислоцированные вдоль границ (например, с Белоруссией), обеспечивающие внутреннюю безопасность страны, находящиеся на различных стадиях формирования и подготовки, или кадры военно-административных учреждений.

Украинская ПВО, как уверяют в Киеве, способна уничтожить от 70 до 90% БПЛА «Герань» и большую часть крылатых ракет. По словам полковника, она имеет относительно низкую эффективность против баллистических ракет и не способна эффективно бороться с российской авиацией, хотя иногда может нанести ей урон.

Более того, ВСУ несколько раз в месяц атакуют территорию России дронами большой дальности (свыше 1000 км) и уже как несколько недель имеют возможность использовать с теми же целями ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

Сравнивая эти данные, может показаться, что у России нет решающего преимущества перед Украиной. К сожалению, нынешняя ситуация показывает нечто иное

- пишет автор.

По его словам, Россия уже несколько месяцев сохраняет инициативу на оперативном уровне, используя свое численное преимущество в артиллерии, боевых машинах, авиации и снабжении боеприпасами. Она также имеет в разы большие мобилизационные ресурсы, в том числе в командном составе, а ее система набора и подготовки кадров работает эффективнее украинской.

Как он отмечает, критически важная инфраструктура Украины последовательно разрушается, в результате чего растут проблемы с обеспечением электроэнергией целых регионов. Сухопутные войска России действуют гораздо эффективнее, чем в первый год войны. Усовершенствована цепочка управления и координация действий войск, обеспечена поддержка дронов на самых низких войсковых уровнях.

Точно так же, как могущество и эффективность российской армии возросли, у украинской они уменьшились. И на этом фоне звучат заявления Зеленского, который по-прежнему проводит политику, основанную на желаемом, а не основанную на реалиях

- делает вывод польский полковник.