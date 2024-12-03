США обостряют ситуацию и стремятся сделать Тайвань "второй Украиной" (часть 1)

ЦАМТО, 2 декабря. США всеми способами пытаются обострить ситуацию вокруг Тайваня. Эта работа осуществляется как по дипломатической линии, так и путем масштабной военной помощи Тайбэю со стороны администрации США.

Кроме того, в средствах массовой информации раздувается истерия о якобы подготовке Китаем военной операции против Тайваня с целью присоединения военной силой острова к материковому Китаю. Возникает эффект "дежа вю". В роли такого же агрессора мировые СМИ представляют Россию в конфликте на Украине. То есть методы информационной войны против России и Китая абсолютно идентичны.

Постоянное и настойчивое муссирование тезиса о "потенциальном вторжении Китая на Тайвань" стало доминантой в мировых СМИ. Из этого делается вывод о необходимости превентивных мер – то есть милитаризации Тайваня как за счет задействования национального ОПК, так и закупок вооружений по импорту.

Для оценки при содействии США милитаризации островного государства, ЦАМТО начинает серию из пяти публикаций. Ниже представлен первый материал на эту тему.

Усугубляя деградацию ситуации вокруг Тайваня, США стремятся вовлечь Китай в военное противостояние с Тайбэем и сделать это островное государство "второй Украиной".

Китай неоднократно заявлял, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.

Китай также требует, чтобы США отказались от контактов с Тайбэем по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе.

Однако США целенаправленно обостряют ситуацию вокруг Тайваня. В частности, Комитет сената США по иностранным делам 15 сентября 2022 года одобрил законопроект по выделению Тайваню военной помощи на сумму 4,5 млрд. долл.

Как сообщил глава комитета Джим Риш, предполагается, что эти средства Тайбэй получит в течение четырех лет. Также речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Кроме того, Тайваню планируют присвоить статус "основного союзника США вне НАТО".

При этом США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, сообщила 25 мая 2022 года газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая 2022 года заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.

Издание отмечает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны" (прим. ЦАМТО – кроме США).

Расходы на оборону Тайваня в 2016-2023 гг.

Военные расходы Тайваня в 2023 году составили 18,820 млрд. долл. (2,49% ВВП). Это абсолютный рекорд по объему военных расходов за период 2016-2023 гг. На протяжении всего рассматриваемого периода в абсолютных величинах военные расходы Тайваня постепенно возрастали. Исключение составил только 2022 год, когда имел место небольшой "откат".

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Тайваня составили 107,103 млрд. долл. (2,00% ВВП).

В процентах от ВВП минимальное значение было зафиксировано в 2018 году (1,77%). В 2023 году был зафиксирован рекордный показатель за рассматриваемый период (2,49% ВВП), что говорит об ускоренной милитаризации страны.

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Как ожидается, в предстоящем 2025 году на оборонные инвестиции, которые включают проекты по закупкам, исследованиям и разработкам ВиВТ, будет выделено 145,8 млрд. тайваньских долл. (4,56 млрд. долл. США), что на 20,3 млрд. тайваньских долл. больше, чем в утвержденном бюджете на 2024 финансовый год.

Ожидается, что в предстоящем финансовом году будет достигнут пик платежей как по внутренним закупкам, так и по военным приобретениям в США.

При этом 9 самых крупных проектов по закупкам ВиВТ потребуют финансирования в размере более 80 млрд. тайваньских долл. Самая значительная часть из этой суммы пойдет на оплату 100 систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" (Harpoon coastal defense systems – HCDS) – 20,67 млрд. тайваньских долл. в 2025 ф.г. с общим бюджетом на всю программу 86,6 млрд. тайваньских долл., платежи по которой рассчитаны на период 2021-2030 гг.

Директор по бюджету Министерства национальной обороны Се Чи-сянь объяснил на состоявшейся 25 августа 2024 года пресс-конференции, что почти 7 млрд. тайваньских долл. из военного инвестиционного бюджета будут направлены на новые программы, а остальная часть пойдет на текущие платежи по существующим проектам. Он отметил, что будущий год знаменуют собой пиковый период для этих платежей.

В 2024 ф.г. на крупнейшие военные инвестиционные проекты было выделено:

- 15,5 млрд. тайваньских долл. на продолжение проекта модернизации истребителей F-16 Блок.20;

- 5,85 млрд. тайваньских долл. – на закупку ракет "Пэтриот" PAC-3 MSE;

- 6,83 млрд. тайваньских долл. – приобретение четырех БЛА MQ-9B.

Военно-экономический потенциал Тайваня

В рассматриваемый период ВВП Тайваня существенно колебался. Минимальный показатель имел место в 2016 году (543, млрд. долл.), максимальный – в 2021 году (773 млрд. долл.). В последующие два года имело место незначительное снижение ВВП. В 2023 году ВВП Тайваня составил 756,6 млрд. долл. Экономика Тайваня без потерь пережила пандемию COVID-19.

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 23070,7 долл. в 2016 году до 33070,7 долл. в 2021 году. Пандемия COVID-19 на этот показатель влияния не оказала.

По всем годам имел место ежегодный прирост этого показателя (исключения составили результаты по 2022 и 2023 гг.). В 2023 году ВВП на душу населения составил 32443,7 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 1112,8 млрд. долл. в 2016 году до 1698 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 влияния не оказала.

За рассматриваемый период численность населения Тайваня сократилась с 23,54 млн. человек в 2016 году до 23,32 млн. человек в 2023 году.

Структура импорта ВиВТ Тайваня в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам по данным на октябрь 2024 года

США являлись фактически единственным поставщиком вооружений Тайваню в рассматриваемый период. Некоторую конкуренцию США оказала только Италия.

За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Тайваня по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 11,208 млрд. долл.

За тот же период Тайвань сформировал пакет заказов на закупку вооружений на сумму 17,291 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Тайваню в период 2016-2023 гг. занимают США – 10,708 млрд. долл. (95,54% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 17,251 млрд. долл.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Финляндии в период 2016-2023 гг. занимает Италия – около 500 млн. долл. (4,46% рынка). Новых контрактов в рассматриваемый период не заключено.

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Тайваня, по оценке ЦАМТО, составит 15,715 млрд. долл. против 5,110 млрд. долл. в 2020-2023 гг. и 6,098 млрд. долл. в 2016-2019 гг. В предстоящий 4-летний период Тайвань несколько диверсифицирует поставщиков вооружений, хотя превосходство США на рынке вооружений Тайваня останется абсолютным.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2024-2027 гг. объем прогнозируемого экспорта США Тайваню резко возрастет и составит 15,096 млрд. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Тайваню в период 2024-2027 гг. занимает Чехия (250 млн. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Тайваню в период 2024-2027 гг. занимает Норвегия (150 млн. долл.).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Тайваню в период 2024-2027 гг. занимает Италия (100 млн. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2024 года заказы на поставку ПВН Тайваню со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 6 стран.

В настоящее время власти Тайваня реализует программу модернизации вооруженных сил для улучшения возможностей отражения "потенциального вторжения Китая".

Президент страны отстаивает концепцию "асимметричной войны", которая включает разработку высокотехнологичного, высокомобильного оружия, которое трудно уничтожить и которое позволит наносить точные удары.

Официальные лица США, в свою очередь, активно подталкивают Тайвань к модернизации вооруженных сил.

США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином.

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Президент США Джо Байден 28 июля 2023 года объявил о выделении Тайваню военной помощи в размере 345 млн. долл., используя полномочия, которые дают ему право передавать вооружение из состава ВС США без согласования Конгресса в случае возникновения кризисных ситуаций.

Подробности военной помощи не раскрывались, но по неофициальной информации, пакет включает средства разведки и наблюдения, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), стрелковое оружие и ракеты.

Ранее конгресс США утвердил передачу Тайваню оружия на сумму 1 млрд. долл. в бюджете на 2023 год и призвал администрацию устранить отставание в поставках вооружений, выразив озабоченность тем, что пополнение арсеналов ВС Тайваня в случае военного конфликта будет практически невозможным.

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МИД КНР постоянно выступает с заявлениями о том, что продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе.

В последнем по хронологии подобном заявлении МИД КНР от 1 декабря 2024 года говорится, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также серьезно нарушает суверенитет и интересы безопасности Китая.

"Это нарушает международное право и посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам, подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе", – цитирует "РИА Новости" заявление МИД КНР.

В МИД КНР отметили, что такие действия идут вразрез с заявлениями американских лидеров о том, что они не поддерживают независимость Тайваня.

"Китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала США серьезное представление", – говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что "Китай призывает США прекратить вооружать Тайвань и потворствовать тайваньским сепаратистам в стремлении добиться независимости оружием".

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Н.Пелоси, расценив его как поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Тайвань в рейтинге крупнейших мировых импортеров вооружений

По данным ЦАМТО, в общемировом рейтинге импортеров вооружений по периоду 2016-2023 гг. по пакету заказов на импорт вооружений Тайвань занимает 14 место с объемом 17,291 млрд. долл. Это очень высокий показатель для небольшого островного государства.

Самый крупный пакет заказов был заключен в 2019 году (10,020 млрд. долл.). В 2023 году были заключены контракты на сумму 422 млн. долл.

В общемировом рейтинге импортеров вооружений по фактическому объему импорта ВиВТ по периоду 2016-2023 гг. Тайвань занимает 16 место с объемом импорта 11,208 млрд. долл. В 2023 году объем импорта вооружений составил 1,489 млрд. долл. Максимальный показатель был зафиксирован в 2016 году – 3,586 млрд. долл. За рассматриваемый восьмилетний период объем ежегодного импорта ВиВТ Тайваня превысил 1 млрд. долл. по 4 годам (2016, 2019, 2020 и 2023 гг.).

В рейтинге импортеров вооружений стран АТР Тайвань занимает 6 место, уступая только Индии, Австралии, Южной Корее, Японии и Пакистану.

Продолжение следует