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ТАСС

Столтенберг допустил территориальные уступки Украины для достижения мира

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo/ Harry Nakos

Экс-генсек НАТО отметил, что после достижения перемирия Украине потребуются "гарантии безопасности"

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг, назначенный главой Мюнхенской конференции по безопасности, допустил вероятность временных территориальных уступок Украины для окончания конфликта.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые Россия контролирует к настоящему моменту <...>. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", - заявил он в интервью порталу Table.Media. Столтенберг также отметил, что после достижения перемирия Украине потребуются "гарантии безопасности".

Политик считает возможным потенциальное предоставление Украине членства в НАТО только с учетом контролируемых киевскими властями территорий. "Если линия прекращения огня предусматривает сохранение российского контроля над <...> территориями, это означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий", - считает он.

Вопрос о границах и "зонтике" НАТО

29 ноября Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News допустил остановку "горячей фазы" конфликта в случае укрытия подконтрольных Киеву территорий "под зонтик" НАТО. По его словам, предоставление членства в НАТО для части Украины остановило бы "горячую фазу", но этого "никто не предлагал". Украина не рассматривала такое предложение якобы потому, что его не озвучивали официально, рассказал он. Это заявление сразу вызвало бурную реакцию на Украине. Как отмечало издание "Страна", это первое заявление Зеленского с февраля 2022 года о том, что он готов завершить конфликт без возвращения утраченных территорий.

Ранее украинские власти регулярно заявляли, что Украина не может быть принята в НАТО частично, а конфликт будет продолжаться до достижения ею границ 1991 года. Лишь на этой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Украина может начать переговоры с Россией, не требуя отвода ее войск к границам 1991 года. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны. 

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Россия
Украина
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Путин Владимир
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Ядерный щит
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